DOLAR
40,89 -0,02%
EURO
47,58 0,1%
ALTIN
4.357,68 0,34%
BITCOIN
4.629.177,75 0,24%

PFDK'ye Sevkler: Süper Lig'de 8 Kulüp, 1. Lig'de 3 Takım

TFF Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 8 kulüp ve 1. Lig'den 3 kulübü çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle PFDK'ye sevk etti.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 00:22
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 00:22
PFDK'ye Sevkler: Süper Lig'de 8 Kulüp, 1. Lig'de 3 Takım

TFF'den PFDK'ye sevkler

TFF Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'den çok sayıda kulüp ve görevliyi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti. Kararlar disiplin süreçlerini başlattı.

Süper Lig'de 8 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Galatasaray: çirkin ve kötü tezahürat.

Kocaelispor: saha olayları.

Antalyaspor: saha olayları.

Gaziantep FK: saha olayları.

Göztepe: çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve merdiven boşluklarının boş bırakılmaması.

Fenerbahçe: çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve talimatlara aykırı hareket.

Beşiktaş ve Trabzonspor: çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları.

Tresor Doh (Fatih Karagümrük): kural dışı hareket nedeniyle tedbirli olarak sevk edildi.

Samet Yalçın (Kocaelispor): kural dışı hareket nedeniyle tedbirli olarak sevk edildi.

Pedro Machado (Fenerbahçe antrenörü): talimatlara aykırı hareket nedeniyle tedbirsiz olarak sevk edildi.

Mehmet Emin Öztürk (Galatasaray görevlisi): talimatlara aykırı hareket nedeniyle tedbirsiz olarak sevk edildi.

1. Lig'de 3 kulüp ve çok sayıda isim

Sarıyer: çirkin ve kötü tezahürat.

Amed Sportif Faaliyetler: çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları.

Erzurumspor: talimatlara aykırı hareket.

Ömer Faruk Mahir (Ümraniyespor antrenörü): sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle tedbirli olarak sevk edildi.

Valın Ethemi (Iğdır FK oyuncusu): kural dışı hareket ve sportmenliğe aykırı hareket sebebiyle tedbirli olarak sevk edildi.

Ege Parlak (Vanspor antrenörü): hakaret gerekçesiyle tedbirli olarak sevk edildi.

Lig maçında Amed Sportif Faaliyetler ile Erzurumspor FK arasında oynanan müsabakada ev sahibi ekipten antrenörler Mazlum Kılıç ve Erhan Ölker saldırı nedeniyle tedbirli, futbolcu Veysel Sapan aynı nedenle tedbirli olarak sevk edildi.

Amed Sportif Faaliyetler'den idareci Yunus Çelik, kulüp görevlileri Mehmet Delil, Ahmet Budakçı ve Halil Reşitoğlu talimatlara aykırı hareketten tedbirsiz olarak PFDK'ye gönderildi.

Konuk ekipte ise antrenör Ayhan Söğütlü sportmenliğe aykırı hareket ile talimatlara aykırı hareketten tedbirli, futbolcu Ömer Arda Kara talimatlara aykırı hareketten tedbirsiz olarak kurula sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
UEFA Süper Kupa: Paris Saint-Germain, Tottenham'ı Penaltılarda 4-3 Yenerek Şampiyon
2
Alanyaspor'dan 5 Futbolcuya Sözleşme Uzatımı
3
Avrupa Kros Şampiyonası Antalya'da Start Aldı
4
Mauro Icardi, Sakatlığından Dolayı Arjantin'de Ameliyat Olacak
5
Mesut Çebi, Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Seçildi
6
Sürpriz isim Samsunspor'un yeni teknik direktörü oldu
7
PFDK'ye Sevkler: Süper Lig'de 8 Kulüp, 1. Lig'de 3 Takım

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı