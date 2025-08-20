PFDK'ye Sevkler: Süper Lig'de 8 Kulüp, 1. Lig'de 3 Takım

TFF'den PFDK'ye sevkler

TFF Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'den çok sayıda kulüp ve görevliyi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti. Kararlar disiplin süreçlerini başlattı.

Süper Lig'de 8 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Galatasaray: çirkin ve kötü tezahürat.

Kocaelispor: saha olayları.

Antalyaspor: saha olayları.

Gaziantep FK: saha olayları.

Göztepe: çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve merdiven boşluklarının boş bırakılmaması.

Fenerbahçe: çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve talimatlara aykırı hareket.

Beşiktaş ve Trabzonspor: çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları.

Tresor Doh (Fatih Karagümrük): kural dışı hareket nedeniyle tedbirli olarak sevk edildi.

Samet Yalçın (Kocaelispor): kural dışı hareket nedeniyle tedbirli olarak sevk edildi.

Pedro Machado (Fenerbahçe antrenörü): talimatlara aykırı hareket nedeniyle tedbirsiz olarak sevk edildi.

Mehmet Emin Öztürk (Galatasaray görevlisi): talimatlara aykırı hareket nedeniyle tedbirsiz olarak sevk edildi.

1. Lig'de 3 kulüp ve çok sayıda isim

Sarıyer: çirkin ve kötü tezahürat.

Amed Sportif Faaliyetler: çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları.

Erzurumspor: talimatlara aykırı hareket.

Ömer Faruk Mahir (Ümraniyespor antrenörü): sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle tedbirli olarak sevk edildi.

Valın Ethemi (Iğdır FK oyuncusu): kural dışı hareket ve sportmenliğe aykırı hareket sebebiyle tedbirli olarak sevk edildi.

Ege Parlak (Vanspor antrenörü): hakaret gerekçesiyle tedbirli olarak sevk edildi.

Lig maçında Amed Sportif Faaliyetler ile Erzurumspor FK arasında oynanan müsabakada ev sahibi ekipten antrenörler Mazlum Kılıç ve Erhan Ölker saldırı nedeniyle tedbirli, futbolcu Veysel Sapan aynı nedenle tedbirli olarak sevk edildi.

Amed Sportif Faaliyetler'den idareci Yunus Çelik, kulüp görevlileri Mehmet Delil, Ahmet Budakçı ve Halil Reşitoğlu talimatlara aykırı hareketten tedbirsiz olarak PFDK'ye gönderildi.

Konuk ekipte ise antrenör Ayhan Söğütlü sportmenliğe aykırı hareket ile talimatlara aykırı hareketten tedbirli, futbolcu Ömer Arda Kara talimatlara aykırı hareketten tedbirsiz olarak kurula sevk edildi.