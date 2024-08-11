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Phil Wizard, Paris 2024'te Altın Madalya Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler breakdans branşında Kanadalı Phil Wizard altın madalyayı aldı.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 02:05
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 02:05
Phil Wizard, Paris 2024'te Altın Madalya Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Büyüleyici Bir An

Fransa'nın Paris kentinde gerçekleştirilen 2024 Olimpiyat Oyunları'nda, erkekler breakdans branşında büyük bir heyecan yaşandı. Kanadalı sporcu Phil Wizard, performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Final Mücadelesi

Concorde Meydanı'nda düzenlenen erkekler breakdans finalinde Phil Wizard, Fransız rakibi Dany Dann ile karşı karşıya geldi. Mücadele sonucunda Phil Wizard, rakibini 3-0'lık net bir skorla yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Madalyalar Sahiplerini Buldu

Finalde kupanın sahibi olan Phil Wizard'ın ardından Dany Dann gümüş madalyanın, Amerikalı sporcu Victor ise bronz madalyanın sahibi oldu. Bu sonuçlar, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın heyecan verici anlarından birini daha tarihe not düşmüş oldu.

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