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Pınar Cup 2024 Basketbol Turnuvası İzmir'de Başlıyor

Pınar Cup 2024, İzmir'de Karşıyaka'nın ev sahipliğinde 3 takımın katılımıyla başlıyor.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 16:46
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 16:46
Pınar Cup 2024 Basketbol Turnuvası İzmir'de Başlıyor

Pınar Cup 2024 Başlıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin önde gelen ekiplerinden Karşıyaka, Pınar Cup 2024 turnuvasına ev sahipliği yapacak. Bu yılki organizasyona, Karşıyaka ile birlikte Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ve Yunanistan'ın Promitheas Patras takımı katılıyor.

Turnuva Takvimine Göz Atalım

Turnuva, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. İlk maç, yarın saat 18.00'de Karşıyaka ile Promitheas Patras arasında oynanacak. Turnuvanın ikinci gününde ise 20 Eylül Cuma günü yine saat 18.00'de Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ile Promitheas Patras karşı karşıya gelecek.

Turnuva, 21 Eylül Cumartesi günü saat 15.30'daki Karşıyaka-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket maçıyla son bulacak.

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