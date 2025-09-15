Pıng Şinlu, 16 Yaşında Ningbo'da Dünya Rekoru Kırdı

ISSF Dünya Kupası'nda tarihi performans

Çin'de 16 yaşındaki milli sporcu Pıng Şinlu, Dünya Atıcılık Sporları Federasyonu'nun (ISSF) Ningbo şehrinde düzenlenen şampiyonasında dünya rekoru kırdı.

China Daily'nin haberine göre, ISSF Dünya Kupası'nda kadınlar 10 metre havalı tüfek dalında yarışan Pıng, final atışlarında 255.3 puan toplayarak şampiyon oldu.

Bu performansla Pıng, Çinli Vang Zıfey'in Nisan ayında Peru'nun başkenti Lima'daki turnuvada elde ettiği 254.8 puanlık derecesini geride bırakarak genç yaşta yeni dünya rekoruna adını yazdırdı. Genç sporcunun derecesi aynı zamanda gençler dünya rekoru olarak da kayıtlara geçti.

Pıng Şinlu, turnuvada ayrıca Olimpiyat şampiyonu Çinli atıcı Şıng Lihao ile yarıştığı kadınlar havalı tüfek karışık takım müsabakasında da gümüş madalya kazandı.