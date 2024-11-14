Polonya'da Avrupa 23 Yaş Altı Judo Şampiyonası Başlıyor

Polonya 23 Yaş Altı Judo Şampiyonası Yarın Başlıyor
Türkiye, Avrupa 23 Yaş Altı Judo Şampiyonası'na katılacak 5 sporcu ile yarın Polonya'nın Pila kentinde mücadele edecek.
Türkiye Judo Federasyonu'nun açıklamasına göre, 15-16 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyona, 36 ülkeden 330 sporcu katılacak.
Türkiye'yi Temsil Edecek Sporcular
Şampiyonada Türkiye'yi şu sporcular temsil edecek:
- Merve Azak (Kadınlar 48 kilo)
- Fidan Ögel (Kadınlar 70 kilo)
- Hilal Öztürk (Kadınlar +78 kilo)
- Muhammed Demirel (Erkekler 66 kilo)
- Musa Şimşek (Erkekler 81 kilo)
Türkiye'nin dikkat çeken bu temsilcileri, başarılarıyla ülkemizi gururlandırmayı hedefliyor.
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.