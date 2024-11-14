Polonya'da Avrupa 23 Yaş Altı Judo Şampiyonası Başlıyor

Polonya 23 Yaş Altı Judo Şampiyonası Yarın Başlıyor

Türkiye, Avrupa 23 Yaş Altı Judo Şampiyonası'na katılacak 5 sporcu ile yarın Polonya'nın Pila kentinde mücadele edecek.

Türkiye Judo Federasyonu'nun açıklamasına göre, 15-16 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyona, 36 ülkeden 330 sporcu katılacak.

Türkiye'yi Temsil Edecek Sporcular

Şampiyonada Türkiye'yi şu sporcular temsil edecek:

Merve Azak (Kadınlar 48 kilo)

(Kadınlar 48 kilo) Fidan Ögel (Kadınlar 70 kilo)

(Kadınlar 70 kilo) Hilal Öztürk (Kadınlar +78 kilo)

(Kadınlar +78 kilo) Muhammed Demirel (Erkekler 66 kilo)

(Erkekler 66 kilo) Musa Şimşek (Erkekler 81 kilo)

Türkiye'nin dikkat çeken bu temsilcileri, başarılarıyla ülkemizi gururlandırmayı hedefliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.