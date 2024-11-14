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Polonya'da Avrupa 23 Yaş Altı Judo Şampiyonası Başlıyor

Polonya'da düzenlenecek Avrupa 23 Yaş Altı Judo Şampiyonası'nda Türkiye'yi 5 sporcu temsil edecek.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 08:47
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 08:47
Polonya'da Avrupa 23 Yaş Altı Judo Şampiyonası Başlıyor

Polonya 23 Yaş Altı Judo Şampiyonası Yarın Başlıyor

Türkiye, Avrupa 23 Yaş Altı Judo Şampiyonası'na katılacak 5 sporcu ile yarın Polonya'nın Pila kentinde mücadele edecek.

Türkiye Judo Federasyonu'nun açıklamasına göre, 15-16 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyona, 36 ülkeden 330 sporcu katılacak.

Türkiye'yi Temsil Edecek Sporcular

Şampiyonada Türkiye'yi şu sporcular temsil edecek:

  • Merve Azak (Kadınlar 48 kilo)
  • Fidan Ögel (Kadınlar 70 kilo)
  • Hilal Öztürk (Kadınlar +78 kilo)
  • Muhammed Demirel (Erkekler 66 kilo)
  • Musa Şimşek (Erkekler 81 kilo)

Türkiye'nin dikkat çeken bu temsilcileri, başarılarıyla ülkemizi gururlandırmayı hedefliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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