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Polonya'da Milli Kadın Haltercilerden 5 Madalya

Gençler Avrupa Halter Şampiyonası'nda Türk kadın sporcular 2 altın, 5 madalya kazandı. Cansu Bektaş rekor kırdı.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 18:31
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 18:51
Polonya'da Milli Kadın Haltercilerden 5 Madalya

Polonya’da Kadın Halter Başarısı

Polonya’nın başkenti Varşova’da gerçekleştirilen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası’nda milli kadın halterciler, toplamda 2 altın ve 5 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Organizasyon, Raszyn Centrum Spor Salonu’nda yapıldı.

Cansu Bektaş’ın Rekoru

23 yaş altı kadınlar 45 kiloda mücadele eden Cansu Bektaş, koparmada 75 kiloyla gümüş, silkmede 91 kiloyla gümüş ve toplamda 166 kiloyla altın madalya elde etti. Bektaş, bu başarısıyla 23 yaş altı Avrupa rekorunu da kırmayı başardı.

Gamze Altun’un Başarısı

Diğer milli sporcu Gamze Altun ise koparmada 70 kiloyla bronz, silkmede 93 kiloyla altın ve toplamda 163 kiloyla bronz madalya kazandı. Bu silkme performansıyla da Avrupa rekorunun sahibi oldu.

Madalya Cümbüşü

Türkiye Halter Federasyonu’nun Başkanı Talat Ünlü, madalya kazanan sporcuların ödüllerini takdim ederek, haltercileri ve antrenörlerini kutladı. Tüm gün sonunda milli sporcular, toplamda 6 altın, 4 gümüş ve 2 bronz olmak üzere, 12 madalyayla günü başarıyla tamamladı.

Polonya'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporcular, 2'si...

Polonya'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporcular, 2'si altın 5 madalya kazandı. Başkent Varşova'daki Raszyn Centrum Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda 23 yaş altı kadınlar 45 kiloda Cansu Bektaş ile Gamze Altun (fotoğrafta), podyuma çıktı.

Polonya'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporcular, 2'si...

Polonya'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporcular, 2'si altın 5 madalya kazandı. Başkent Varşova'daki Raszyn Centrum Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda 23 yaş altı kadınlar 45 kiloda Cansu Bektaş ile Gamze Altun (fotoğrafta), podyuma çıktı.

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