Polonya'daki Halter Şampiyonasında Altın Madalya Hedefi

Polonya'daki Avrupa Halter Şampiyonası'na Büyük Hedefle Katılım

Polonya'daki Avrupa Gençler ve 23 Yaş Altı Halter Şampiyonası'nda yarın Milli Takım, dört kadın ve iki erkek sporcu ile madalya mücadelesi verecek.

Türkiye Halter Federasyonu'ndan Açıklamalar

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Polonya'daki şampiyonada başarılı olduklarına inandıklarını belirtti. Ünlü, "Federasyonumuzu yönettikten sonra 3 yıl geçti. 2 Kasım'da seçimli olağan genel kurulumuz var. Polonya'da hem gençler hem de 23 yaş altı sporcularımızın sıkı bir hazırlık döneminden geçtiğini görmekteyiz.” dedi.

Hedef Altın Madalya

Ünlü, Avrupa Şampiyonası'nda tüm sporcuların hedefinin kürsüde yer almak ve altın madalya kazanmak olduğunu vurguladı.

Halter Kadın Milli Takımı'ndan Heyecan Verici Beklentiler

Halter Kadın Milli Takımı Teknik Direktörü Ferhat Coşkun, 20 yaş altında 10 ve 23 yaş altında 8 sporcu ile şampiyona için hazırlandıklarını açıkladı. "Yarın dört kadın sporcumuzdan altın ve gümüş madalya bekliyoruz," diyen Coşkun, rekabetin zorlu olduğunu ama iyi bir hazırlık döneminden geçtiklerini ifade etti.

Cansu ve Gamze'den Iddialı Açıklamalar

45 kiloda yarışacak milli sporcu Cansu Bektaş, "İstiklal Marşımızı okutmak istiyorum. Avrupa rekorumu burada kırmayı umut ediyorum," şeklinde konuştu. Gamze Altun ise, "Yarışmaya çok iyi hazırlandım. İstiklal Marşı'nı okumak için her şeyimi ortaya koyacağım," ifadelerini kullandı.

Diğer Sporcular ve Antrenörlerinden Beklentiler

Halter kadın milli takımı antrenörlerinden Murat Korkmaz, 45 kiloda Ezgi Kılıç ve Yağmur Şahin için de madalya beklediklerini belirtti. Ayrıca, erkek sporcular Ertuğrul Seçgin ve Ramazan Efe Yılmaz, Avrupa'daki tecrübelerini ve hazırlıklarını madalyaya dönüştürmeyi amaçlıyor.

Bu şampiyona için tüm sporcular, ailelerinin desteği ile altın madalya hedefliyor.

Polonya'da düzenlenen Avrupa Gençler ve 23 Yaş Altı Halter Şampiyonası'nda yarın podyuma çıkacak milli halterciler, şampiyonluklar kazanacaklarına inanıyor.

Polonya'da düzenlenen Avrupa Gençler ve 23 Yaş Altı Halter Şampiyonası'nda yarın podyuma çıkacak milli halterciler, şampiyonluklar kazanacaklarına inanıyor.