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Potanın Perileri Avrupa Şampiyonası Elemelerinde Zirveye Oynuyor

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası elemelerinde Romanya ile karşılaşacak.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 11:52
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 11:52
Potanın Perileri Avrupa Şampiyonası Elemelerinde Zirveye Oynuyor

Potanın Perileri, Avrupa Şampiyonası Elemelerinde Parlıyor

FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 3. karşılaşmaya çıkacak olan A Milli Kadın Basketbol Takımı, başarılı performansı ile dikkat çekiyor. 7 Kasım Perşembe günü Romanya'yı Basketbol Gelişim Merkezi'nde ağırlayacak olan ay-yıldızlılar, F Grubu'ndaki ilk iki maçını kazanarak liderlik pozisyonunu elde etti.

İlk İki Maçta Elde Edilen Başarılar

A Milli takımı, elemelerdeki ilk maçında Slovakya'yı 75-40 gibi net bir skorla geçmeyi başardı. İkinci maçında ise İzlanda'yı 72-65'lik skorla mağlup etti.

En Skorer Oyuncu Hollingsworth

Takımın en çok dikkat çeken oyuncusu ABD’li Quanitra Hollingsworth oldu. Geride kalan iki eleme maçında 28 sayı kaydeden Hollingsworth, Slovakya karşısında 11, İzlanda maçında ise 17 sayı üreterek 14 sayı ortalaması tutturdu. Hollingsworth'u 12 sayı ortalamasıyla Tilbe Şenyürek, 10,5 sayı ortalamasıyla Ayşe Cora ve 10 sayı ortalamasıyla Alperi Onar takip etti.

Ribaunt ve Asistlerde Elif Bayram Öne Çıkıyor

Ay-yıldızlı ekibin ribauntlardaki en etkili ismi Elif Bayram, maç başına 8 ribaunt ortalaması ile dikkat çekiyor. Bayram, 2,5 hücum ve 5,5 savunma ribauntu alarak takıma önemli bir katkı sağladı. Ayrıca, asist istatistiklerinde de 4 asist ortalaması ile en üst sırada yer aldı. Alperi Onar 3,5 ribaunt, Olcay Çakır ise 2,5 ribaunt ile mücadele etti.

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