Prag Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'ndan Fenerbahçe'ye Destek

Prag Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'ndan Fenerbahçe'ye Başarı Dileği

Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Fenerbahçe'ye UEFA Avrupa Ligi'nde yarın oynanacak Slavia Prag maçında başarılar diledi. Feyzioğlu, "İnşallah kazanacağız. Dostluk kazansın diyoruz ama sonuna da inşallah Fenerbahçe kazanacak diye ekliyorum" ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Feyzioğlu, Fenerbahçe Kafilesini Karşıladı

Görevine geçen hafta başlayan Feyzioğlu, Vaclav Havel Havalimanı'nda Fenerbahçe kafilesini karşıladı. Takımın havalimanından ayrılmasının ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Feyzioğlu, Türk takımlarının Avrupa'daki tüm maçlarının milli bir hava yarattığını belirtti.

Feyzioğlu, "Fenerbahçe gibi Türkiye'nin en güzide kulüplerinden birisini burada görmek, tuttuğu takım hangisi olursa olsun her Türk vatandaşı için mutluluktur. Biz de bu mutluluğu yaşıyoruz. Yarın da gönlümüz Türkiye ve Fenerbahçe için atacak" diye konuştu.

Türk Vatandaşlarının Karşılaması

Sarı-lacivertli kafileyi Prag'da karşılayan Türk vatandaşları hakkında Feyzioğlu, "Bugün oldukça kalabalık bir karşılama oldu. Biraz erken geldim, vatandaşlarımızla sohbet etme imkanı buldum. Hepsinin yüzünde gurur vardı. Fenerbahçe buraya vatan kokusuyla geldi, bunu içimize kadar hissettik" dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.