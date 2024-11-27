DOLAR
34,63 0,01%
EURO
36,58 -0,59%
ALTIN
2.939,22 -0,3%
BITCOIN
3.336.103,05 -5,29%

Prag Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'ndan Fenerbahçe'ye Destek

Metin Feyzioğlu, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye başarı dileyerek dostluk mesajı verdi.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 20:57
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 20:57
Prag Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'ndan Fenerbahçe'ye Destek

Prag Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'ndan Fenerbahçe'ye Başarı Dileği

Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Fenerbahçe'ye UEFA Avrupa Ligi'nde yarın oynanacak Slavia Prag maçında başarılar diledi. Feyzioğlu, "İnşallah kazanacağız. Dostluk kazansın diyoruz ama sonuna da inşallah Fenerbahçe kazanacak diye ekliyorum" ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Feyzioğlu, Fenerbahçe Kafilesini Karşıladı

Görevine geçen hafta başlayan Feyzioğlu, Vaclav Havel Havalimanı'nda Fenerbahçe kafilesini karşıladı. Takımın havalimanından ayrılmasının ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Feyzioğlu, Türk takımlarının Avrupa'daki tüm maçlarının milli bir hava yarattığını belirtti.

Feyzioğlu, "Fenerbahçe gibi Türkiye'nin en güzide kulüplerinden birisini burada görmek, tuttuğu takım hangisi olursa olsun her Türk vatandaşı için mutluluktur. Biz de bu mutluluğu yaşıyoruz. Yarın da gönlümüz Türkiye ve Fenerbahçe için atacak" diye konuştu.

Türk Vatandaşlarının Karşılaması

Sarı-lacivertli kafileyi Prag'da karşılayan Türk vatandaşları hakkında Feyzioğlu, "Bugün oldukça kalabalık bir karşılama oldu. Biraz erken geldim, vatandaşlarımızla sohbet etme imkanı buldum. Hepsinin yüzünde gurur vardı. Fenerbahçe buraya vatan kokusuyla geldi, bunu içimize kadar hissettik" dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Tiryakileri perişan edecek haber! Sigaraya o oranda yeni zam geliyor

Milyonlarca Bağ-Kur’lu bu açıklamayı beklemekteydi: 7200 gün sonrası ne olacak?

2025 yılında ilk zam promosyonlara! 43.000 TL'ye yükseldi

Tarım Bakanlığı uyardı ve ifşa etti! Sucuk, tereyağı ve kaşar alırken bir kere daha düşüneceksiniz

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kuzeyboru, CEV Kupası'nda Fransa'yı Geride Bıraktı
2
Petrocub Teknik Direktörü Andrei Martin: 'Moldova için tarihi bir sonuç'
3
Çağdaş Atan: 'Zor Bir Maç Oynadık ve Üzgünüz'
4
Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Gruplardan Lider Olarak Çıktı
5
Kenan Yıldız, Golden Boy Web Ödülünü Kazandı
6
Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv Karşısında Galibiyet Peşinde
7
Fenerbahçe Basketbol Takımına İki Yeni Sponsorluk Anlaşması

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Zammı Açıklaması: 'Hazırız!'

O markette indirim şenliği başladı! 40’lısı 200 TL’den ucuza satılacak

Milyonlarca Bağ-Kur’lu bu açıklamayı beklemekteydi: 7200 gün sonrası ne olacak?

Emekliye 10.000 TL pazar desteği müjdesi! Tarih vererek açıklandı

Tarım Bakanlığı uyardı ve ifşa etti! Sucuk, tereyağı ve kaşar alırken bir kere daha düşüneceksiniz

2025 yılında ilk zam promosyonlara! 43.000 TL'ye yükseldi

Tiryakileri perişan edecek haber! Sigaraya o oranda yeni zam geliyor

Fatura desteği dediğin böyle olur! 4 gün içinde SMS atana 500 TL şipşak ödeme!

TCMB'nin Faiz Kararı Yatırımcıları Bankalara Yönlendiriyor!

Asgari ücrette yüzde 59 telaffuzu! O isim ağzından kaçırdı

Meclis'e kadar ulaştı! Bol sıfırlı prim desteği ve GSS'ye büyük af gelecek

Ayağa kaldıracak zam belirlendi! Ocak zammı beklenirken yüzde 90 zamma imza atıldı