Premier Lig'de Liverpool Zirveye Yükseldi

Premier Lig'de Kıyasıya Zirve Yarışı

Premier Lig'de Liverpool, Brighton'ı 2-1 yenerek liderlik koltuğunu yeniden ele geçirdi. Bu galibiyet, Manchester City'nin kaybettiği haftada geldi.

Liverpool'un Zaferi

Maçta Liverpool'un gollerini Cody Gakpo ve Muhammed Salah kaydetti. Brighton forması giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, 87 dakika sahada kalırken, Premier Lig'deki ilk golünü attı.

Diğer Önemli Maçlar

Bournemouth, sahasında Manchester City'yi 2-1 mağlup ederek rakibini liderlikten etti. Newcastle United deplasmanında Arsenal ise 1-0'lık bir yenilgi aldı. Ayrıca Manchester United ve Chelsea, 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.

Puan Durumu

Premier Lig'in 10. haftasında Liverpool, 25 puanla liderliğini sürdürdü. Takipçileri Manchester City 23, Nottingham Forest 19, Chelsea, Arsenal ve Aston Villa ise 18'er puanda sıralandı.

LaLiga'da Barcelona Dominasyonu

LaLiga'da lider Barcelona, Espanyol'u 3-1 mağlup ederek üst üste dördüncü galibiyetini elde etti. Real Madrid'in Valencia ile oynayacağı maç, sel felaketi nedeniyle ertelendi.

Barcelona'nın Etkileyici Performansı

Barcelona'nın gollerini Daniel Olmo (2) ve Raphinha kaydetti. Ligde 12. haftada 33 puanla zirvede yer aldılar. Real Madrid, 24; Atletico Madrid ise 23 puanla Barcelona'yı takip ediyor.

Bundesliga'da Bayern Münih Üstünlüğü

Bayern Münih, Union Berlin'i 3-0 yenerek peş peşe üçüncü galibiyetini aldı. Borussia Dortmund, Nuri Şahin yönetiminde, Leipzig'i 2-1 mağlup etti.

Eintracht Frankfurt'un Muazzam Skoru

Eintracht Frankfurt, Bochum'u 7-2 gibi tarihi bir skorla yenerek dikkat çekti. Bayern Münih, 9. haftada 23 puanla liderliğini elinde tutuyor.

Serie A'da Napoli'nin Durumu

Serie A'da lider Napoli, Atalanta'ya 3-0 yenilerek 5 maçlık galibiyet serisini kaybetti. Inter, Venezia karşısında 1-0 galip geldi.

Fiorentina'nın Başarısı

Fiorentina, Torino'yu 1-0 yenerek arka arkaya 5. galibiyetini elde etti. Napoli, 25 puanla lider durumda bulunurken, Inter 24, Atalanta ve Fiorentina 22 puana sahip.

Ligue 1'de PSG Üstünlüğü

PSG, Lens'i Ousmane Dembele'nin golüyle 1-0 yenerek art arda üçüncü galibiyetini elde etti. Ligue 1'de PSG 26 puanla lider konumda yer alıyor.

Takip Eden Takımlar

Olimpik Marsilya, Nantes'ı 2-1 yenerek takipçiliğini sürdürdü. Monaco ise Angers karşısında mağlup olarak üst üste üçüncü kez puan kaybetti.