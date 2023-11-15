Premier Lig'de rekor kırdılar: O takımı kimse durduramıyor

Bu takım rekor kırmaya devam ediyor! Kimse önünde duramıyor! Tüm detaylar haberimizde.

Premier Lig'de rekor kırdılar: O takımı kimse durduramıyor
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Bu takım bu sezon rekor üstüne rekor kırdı! Rakiplerine asla acımıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BU TAKIM RAKİPLERİNE ACIMIYOR

Manchester City bu sene rekor kırmaya devam ediyor. 3 kupayla rekor kıran takım üst üste ikinci kez rekor kırmış oldu. Kulüp Başkanı konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı,

takım rekor üstüne rekor kırıyor

 'Kulüp önceki seneye göre 99.8 milyon sterlin artış göstererek 712.8 milyon sterlin gelir elde etti. 80.4 milyon sterlin kâr gelirken önceki senenin neredeyse iki katı rekor kırdı.' Manchester City rekorları 1999 senesinde Manchester United tarafından kırılmıştı. Takım bunu başaran ikinci İngiliz kulüp oldu. 

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