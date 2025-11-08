Premier Lig: Tottenham 2-2 Manchester United — Goller Son Dakikada

Premier Lig'in 11. haftasında Tottenham ile Manchester United, Tottenham Hotspur Stadyumu'nda karşılaştı ve maç 2-2 berabere sona erdi.

Karşılaşma Özeti

Manchester ekibi, müsabakanın 32. dakikasında Bryan Mbeumo’nun attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda goller son dakikalarda geldi: 84. dakikada Mathys Tel eşitliği sağladı, 90+1. dakikada Richarlison ev sahibi ekibi 2-1 öne geçirdi ve maçta son sözü 90+6. dakikada Matthijs de Ligt söyledi; skoru 2-2 yaptı.

Diğer Notlar

Altay Bayındır maçta yedek kulübesinde bekledi.

Bu sonuçla iki takım da puanını 18'e yükseltti. Milli maçlar arasının ardından Tottenham, deplasmanda Arsenal ile; Manchester United ise iç sahada Everton ile karşılaşacak.

