Pro Beach Tour Mersin Etabı Sonuçlandı

Pro Beach Tour Mersin Etabı Tamamlandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ve Türkiye Voleybol Federasyonu'nun iş birliğiyle gerçekleştirilen Pro Beach Tour Mersin Etabı, 6 Eylül tarihinde Erdemli ilçesindeki Kızkalesi sahilinde başlamıştı. Turnuvanın final müsabakaları, büyük bir çekişme ile sona erdi.

Katılımcı Takımlar ve Ülkeler

Bu yılki turnuvaya, Türkiye, Azerbaycan, Ukrayna, İran, Bulgaristan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 14’ü kadın olmak üzere toplamda 35 takım katıldı. Uluslararası katılım, organizasyonun prestijini artırdı.

Dereceye Giren Eşleşmeler

Turnuvanın kadın kategorisinde Merve Çelebi ve Yaren Sencel’den oluşan takım birinci olurken, erkeklerde İran'dan Bahman Salemiinjeboroun ve Alireza Aghajani ikilisi zafere ulaştı.

Ödül Töreni

Müsabakaların ardından gerçekleştirilen ödül töreninde, dereceye giren takımlara ödülleri takdim edildi. Bu turnuva, Mersin'deki voleybol heyecanını zirveye taşıdı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliğinde düzenlenen Pro Beach Tour Mersin Etabı, final müsabakalarıyla tamamlandı. Müsabakaların ardından düzenlenen törende dereceye giren takımlara ödülleri verildi.

Voleybolda Pro Beach Tour Mersin Etabı, Erdemli ilçesindeki Kızkalesi sahilinde başladı. 21'i erkek, 14'ü kadın toplam 35 takımın mücadele ettiği turnuvanın ilk gününde eleme müsabakaları gerçekleştirildi.

Voleybolda Pro Beach Tour Mersin Etabı, Erdemli ilçesindeki Kızkalesi sahilinde başladı. 21'i erkek, 14'ü kadın toplam 35 takımın mücadele ettiği turnuvanın ilk gününde eleme müsabakaları gerçekleştirildi.

Voleybolda Pro Beach Tour Mersin Etabı, Erdemli ilçesindeki Kızkalesi sahilinde başladı. 21'i erkek, 14'ü kadın toplam 35 takımın mücadele ettiği turnuvanın ilk gününde eleme müsabakaları gerçekleştirildi.

Voleybolda Pro Beach Tour Mersin Etabı, Erdemli ilçesindeki Kızkalesi sahilinde başladı. 21'i erkek, 14'ü kadın toplam 35 takımın mücadele ettiği turnuvanın ilk gününde eleme müsabakaları gerçekleştirildi.

Voleybolda Pro Beach Tour Mersin Etabı, Erdemli ilçesindeki Kızkalesi sahilinde başladı. 21'i erkek, 14'ü kadın toplam 35 takımın mücadele ettiği turnuvanın ilk gününde eleme müsabakaları gerçekleştirildi.

Voleybolda Pro Beach Tour Mersin Etabı, Erdemli ilçesindeki Kızkalesi sahilinde başladı. 21'i erkek, 14'ü kadın toplam 35 takımın mücadele ettiği turnuvanın ilk gününde eleme müsabakaları gerçekleştirildi.