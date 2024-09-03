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Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Spor Federasyonu Başkanlığından İstifa Etti

Mutlu Türkmen, Bocce ve Dart Federasyonu başkanlığından istifa ederek, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu başkanlığına aday oldu.

Yayın Tarihi: 03.09.2024 10:13
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 10:13
Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Spor Federasyonu Başkanlığından İstifa Etti

Mutlu Türkmen'den Önemli Açıklama

Ayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) başkanlığından istifa etti. Bu istifa ile birlikte Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) başkanlığına aday olduğunu duyurdu.

İstifa ve Yeni Hedefler

Türkmen, gerçekleştirdiği açıklamada spor ve yükseköğretim camiasından aldığı desteklerin etkili olduğunu belirtti. "Uzun yıllar gururla hizmet ettiğim TBBDF başkanlığı görevimden bugün itibarıyla istifa ettiğimi ve 4 Kasım 2024 tarihinde yapılacak TÜSF 6. Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda federasyon başkan adayı olacağımı duyurmak istiyorum," ifadelerini kullandı.

Adaylık Süreci

Bocce, bowling ve dart branşlarının üniversite sporları içerisinde yaygınlaştırılması adına çalışmaları hedeflediğini dile getiren Türkmen, şunları ekledi: "Şu an için adaylığımız ‘aday adaylığı’ statüsünde ve sürecin resmi olarak başlamasının ardından başvurumuzun onaylanmasıyla kesinlik kazanacaktır."

Uluslararası Görevleri

2018 yılında TBBDF başkanlığına seçilen Türkmen, aynı zamanda Uluslararası Bocce Konfederasyonu (CBI) başkanlığına da getirildi. 2023 yılından bu yana ise Uluslararası Dart Federasyonu (IDF) birinci başkan vekilliği görevini yürütmektedir.

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