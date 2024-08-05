PSG, Joao Neves'i Transfer Etti

PSG, Joao Neves İle Anlaşma Sağladı

Fransız futbol devi Paris Saint-Germain (PSG), Portekiz'in Benfica takımından Joao Neves isimli genç orta saha oyuncusunu transfer etti. 19 yaşındaki Neves, PSG ile 2029 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzaladı.

Transfer Detayları

PSG Kulübü, bu transfer için Benfica'ya bonuslarla birlikte toplam 70 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği yönünde bilgiler aldı. Bu meblağ, genç futbolcunun potansiyeli göz önünde bulundurulduğunda anlam kazanıyor.

Joao Neves'in Kariyeri

Benfica'nın altyapısında yetişen Joao Neves, 2022 yılında A takıma yükseldikten sonra toplam 75 maçta forma giydi ve 4 gol kaydetti. Ayrıca, Portekiz'in 2024 Avrupa Şampiyonası kadrosunda yer alarak uluslararası alanda da kendini gösterdi. Şu ana kadar milli formayı 9 kez giyen Neves, gelecekte büyük başarılar elde etme potansiyeline sahip bir oyuncu olarak değerlendirilmekte.