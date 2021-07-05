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PSG’den çılgın transfer bütçesi! 200 milyon Euro

Fransa Ligi ekiplerinden Paris Saint Germain, yaz transferine 200 milyon Euro’dan fazla bütçe ayırdı. Geçtiğimiz sezon Lig ve Şampiyonlar Ligi’nde hedefe ulaşamayan PSG, yeni sezonda çılgın bir kadro kurmak istiyor.

05 Temmuz 2021 Pazartesi 16:15
PSG’den çılgın transfer bütçesi! 200 milyon Euro
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Geçtiğimiz sezon Fransa Lig 1’de şampiyonluğu Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı’nın formasını giydiği Lille’e kaybeden ve Şampiyonlar Ligi’ne yarı finalde veda eden Paris Saint Germain, yeni sezonda son yılların en iddialı kadrosunu kurmak için harekete geçti.

Fransız basını PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi’nin 4 yıldız oyuncuyu kadroya katarak yeni sezonda Şampiyonlar Ligi’ni kazanmak istediğini yazdı. Haberde PSG’nin bu yaz transfer dönemi için 200 milyon Euro’dan fazla bütçe ayırdığına yer verildi.


PSG ilk olarak geçen sezon Liverpool forması giyen ve sözleşmesi sona eren Wijnaldum’u kadrosuna katmıştı. Hollandalı oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalayan PSG’nin şimdi de Donnaruma ve Sergio Ramos ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Milan ile sözleşmesi biten Donnaruma ile Real Madrid ile yollarını ayıran Ramos’u kadroya katmaya hazırlanan PSG’nin bir yıldız ismi daha kadroya katması bekleniyor. Bu ismin çok yüksek ihtimalle Inter forması giyen Hakimi olduğu söyleniyor.

PSG Hakimi için 70 milyon Euro bonservis gözden çıkarsa da, Inter cephesi teklife henüz yanıt vermedi.


Son Güncelleme: 05.07.2021 16:15
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Anahtar Kelimeler:
PSGSergio RamosDonnaruma
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