Rafael Nadal Kortlara Veda Etti: Tenisin Efsanesi Emekli Oldu

Rafael Nadal, Tenise Mükemmel Bir Veda Yaptı

Tenisin efsane isimlerinden Rafael Nadal, 38 yaşında kortlara elveda dedi. İspanyol raket, Davis Kupası finalleri çerçevesinde Malaga'da düzenlenen çeyrek final maçında son kez sahaya çıktı.

Kariyerinin Zirvesinde 22 Grand Slam

Kariyerinde 22 grand slam şampiyonluğu olan Nadal, böylece 24 grand slam ile rekoru elinde bulunduran Novak Djokovic'in ardından tüm zamanların en başarılı ikinci tek erkekler oyuncusu olarak emekli oldu.

Olimpiyat Madalyası ve Tarihi Başarılar

Nadal, Pekin 2008 Olimpiyat Oyunları'nda tekler dalında, Rio 2016'da ise çiftler dalında altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Tarihte Fransa Açık'ı 14 kez kazanarak grand slam tarihinde en çok şampiyon olan tenisçi unvanını kazandı.

Üç Büyükler Arasında Emeklilik

Roger Federer'in 2022 yılında emekliye ayrılmasının ardından, Nadal da 2024 yılında sahalara veda etti. Tenis dünyasının 'üç büyükler' arasında kariyerine devam eden tek tenisçi ise 37 yaşındaki Novak Djokovic kaldı.

Rafael Nadal'ın kariyeri, tenisin en büyük isimleri arasında anılan Roger Federer ve Novak Djokovic ile birlikte 20 yılı aşkın bir sürede rakiplerine sunduğu muhteşem performansla anılacak.

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