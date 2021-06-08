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Rakibi sakatlanan Novak Djokovic çeyrek finale yükseldi!

Fransa Açık'ta Musetti ile karşılaşan Djokovic 2 - 0 geri düştüğü maçı çevirmeyi başardı. Maçı 5. sete uzatan Djokovic'in rakibinin sakatlanarak maçtan çekilmesi sonrasında dünya 1 numarası Roland Garros'ta ikinci çeyrek finalist oldu.

08 Haziran 2021 Salı 00:24
Rakibi sakatlanan Novak Djokovic çeyrek finale yükseldi!
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 Fransa’da düzenlenen Roland Garros tenis tunuvasının 4. Turunda dünyaca ünlü Novak Djokovic ile 19 yaşında ki İtalyan Lorenzo Musetti’nin karşılaşmasında İtalyan tenisçi 5. Sette sakatlanarak maçtan çekildi. Bu sonuçla Djokovic çeyrek finale yükseldi.


Paris’te düzenlenen Fransa Açık tunuvasında erkekler dünya sıralamasında 1 numara olan Novak Djokovic erkekler 76. Sırada yer alan İtalyan tenisçi Musetti ile karşı karşıya geldi.

İlk seti 7 – 6 kaybeden Djokovic ikinci set sonrasında 2 – 0 geri düştü. 6 – 1 ve 6 – 0’lık seriler ile rakibini yakalayan Djokovic rakibinin 5. Sette sakatlanması üzerine maçtan çekildiği maçta çeyrek finalist oldu.

Tunuvadan çekilen Roger Federer’in rakibi Berrettini sonrasında Musetti’de karşılaşmadan çekildi ve Djokovic ikinci çeyrek finalist oldu.

 


Son Güncelleme: 08.06.2021 00:30
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