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RAMS Başakşehir, Alanyaspor'a Konuk Oluyor!

RAMS Başakşehir, yarın Alanyaspor'la karşılaşacak. Eksikler ve önceki randevular detaylarda...

Yayın Tarihi: 24.01.2025 10:38
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 10:38
RAMS Başakşehir, Alanyaspor'a Konuk Oluyor!

RAMS Başakşehir, Süper Lig'de Alanyaspor ile Karşılaşıyor

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'a konuk olacak. Müsabaka, GAİN Park'ta saat 16.00'da başlayacak ve hakem Emre Kargın tarafından yönetilecek.

Başakşehir'de Üç Eksik

Turuncu-lacivertli takım, Alanyaspor karşısında 3 önemli oyuncusundan yoksun olacak. Kart cezalısı Onur Ergün ile sakatlıkları bulunan Leo Duarte ve yeni transfer Christopher Operi, mücadelede forma giyemeyecek. Ancak, Polonyalı santrfor Krzysztof Piatek sarı kart cezasını tamamladı ve teknik direktör Çağdaş Atan ona görev vermesi halinde takımındaki yerini alabilecek. Bu sezon Süper Lig'de 13 gole imza atan Piatek'in performansı merakla bekleniyor.

İki Takım Arasında 18. Randevu

RAMS Başakşehir ile Corendon Alanyaspor, Süper Lig tarihinde 18. kez karşı karşıya gelecek. 2016-2017 sezonundan bu yana oynanan 17 maçta, Başakşehir 7 galibiyet elde ederken, Alanyaspor 5 kez kazandı. Ayrıca, 5 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Bu karşılaşmalarda turuncu-lacivertliler toplamda 24 gol atarken, Akdeniz temsilcisi 20 gol kaydetti. Başakşehir, ligin ilk yarısında İstanbul'da Alanyaspor'u 4-2 mağlup ederek üstünlük sağlamıştı.

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