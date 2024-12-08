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Rams Başakşehir, Atakaş Hatayspor'u 3-0 Yenerek Üst Sıraları Zorluyor

Rams Başakşehir, Trendyol Süper Lig'de Atakaş Hatayspor'u 3-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 21:07
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 21:07
Rams Başakşehir, Atakaş Hatayspor'u 3-0 Yenerek Üst Sıraları Zorluyor

RAMS Başakşehir, Atakaş Hatayspor'u Farklı Geçti

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında RAMS Başakşehir, Atakaş Hatayspor ile karşılaştı. Ev sahibi ekip, sahadan 3-0 galip ayrılarak hem üç puan aldı hem de üst sıralara biraz daha yaklaştı.

Gollerin Ardındaki Anlar

Müsabakanın 56. dakikasında RAMS Başakşehir, maçtaki ilk golünü attı. Kemen'in soldan ceza sahasına girmesiyle başlattığı pozisyonda, Deniz Türüç ceza yayında topu kontrol ederek sol çaprazdan şutunu çekti. Direkten dönen topu önünde bulan Crespo, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve durumu 1-0'a getirdi.

83. dakikada, RAMS Başakşehir'in ikinci golü geldi. Orta sahada topu rakibinden kaparak atağı yönlendiren Kemen, savunmanın arasına gönderdiği pasla Piatek'i ceza sahası sol çaprazında buluşturdu. Piatek’in sert vuruşu, skoru 2-0'a taşıdı.

Maçın son dakikalarında, 90+4. dakikada RAMS Başakşehir, skoru 3-0 yaptı. Erce Kardeşler'in uzaklaştırmak istediği topu Duarte intercept ederek orta sahaya yakın bir noktada Kemen’e aktardı. Kemen, ceza sahasına girerek rahat pozisyondaki Keny'e pasını verdi. Keny, topu rahat bir vuruşla ağlarla buluşturdu.

Sonuç olarak, RAMS Başakşehir önemli bir galibiyetle sahadan ayrıldı ve ligdeki iddiasını sürdürdü.

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