Rams Başakşehir Avrupa Kupalarında 54. Maçına Çıkıyor

Rams Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde yarın Gürcistan temsilcisi Iberia Tiflis ile karşılaşacak ve bu maç, Avrupa kupalarında takımın 54. mücadelesi olacak.

Turuncu-lacivertli ekip, tarihlerinde oynadıkları 53 maçta 20 galibiyet, 12 beraberlik ve 21 mağlubiyet ile sahadan ayrıldılar. Bu müsabakalarda toplamda 78 gol atan Rams Başakşehir, kalesinde 76 gol gördü.

Çağdaş Atan İle Dördüncü Avrupa Maçı

Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde, İstanbul temsilcisi Avrupa kupalarında dördüncü kez sahne alacak. Atan’ın liderliğinde oynadığı 3 maçı da kazanan ekip, bu karşılaşmalarda 11 gol atıp, sadece 1 gol yemeyi başardı.

Başakşehir, Atan ile çıktığı ilk iki maçta San Marino ekibi La Fiorita'yı İstanbul'da 6-1 ve deplasmanda 4-0 yenmeyi başarmıştı. Üçüncü maçında ise, Gürcistan'da Iberia Tiflis’i 1-0 mağlup etti.

İç Saha Performansı

Başakşehir, Iberia Tiflis karşılaşması ile Avrupa kupalarında 27. iç saha maçına çıkacak. Şu ana kadar oynadığı 26 iç saha maçında 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet elde etti. Bu müsabakalarda rakip kaleleri 41 kez havalandırırken, kendi kalesinde 29 gol gördü.

En Golcü İsimler

Rams Başakşehir’in Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncusu, Trabzonspor’a transfer olan Edin Visca oldu. Visca, takımının forması ile Avrupa’da 14 kez gol atmayı başardı. Stefano Okaka ve Danijel Aleksic ise 6'şar gol ile ikinci sıradalar.

Ekibin diğer önemli golcü oyuncuları arasında Irfan Can Kahveci (5 gol) ve Berkay Özcan (4 gol) yer alıyor. 16 farklı oyuncu ise toplamda 16 gol daha atarak, bu başarıda katkı sağladı.

Avrupa'daki İlk Deneyimler

Rams Başakşehir, Avrupa kupalarında ilk mücadelesini 2015-2016 sezonunda verdi. O sezon UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda AZ Alkmaar karşısında elendi. Ancak 2016-2017 sezonunda Rijeka ile oynadığı maçları tamamlayarak tarihindeki ilk tur geçişini elde etti.

2019-2020 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasına kalma başarısını gösteren ekip, 2020-2021 sezonunda ise UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etti. Irfan Can Kahveci, Leipzig karşısında attığı hat-trick ile takımının tarihine geçti.

Son olarak, 2022-2023 yılında UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Rams Başakşehir, Maccabi Netanya ile oynadığı ilk maçta 1-1 berabere kalarak, son 16 turuna kadar yükselme başarısı gösterdi. 2024-2025 sezonunda ise, San Marino ekibi La Fiorita'yı evinde 6-1 yenerek Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini elde etti.