DOLAR
34,22 -0,04%
EURO
36,98 0,07%
ALTIN
3.035,18 -0,36%
BITCOIN
2.270.873,54 1,76%

RAMS Başakşehir Avrupa Kupalarında 58. Mücadelesine Çıkıyor

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Celje'ye konuk olacak ve Avrupa kupalarındaki 58. maçını oynayacak.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 11:00
RAMS Başakşehir Avrupa Kupalarında 58. Mücadelesine Çıkıyor

RAMS Başakşehir Avrupa Kupalarında 58. Maçına Hazırlanıyor

UEFA Konferans Ligi grup aşamasında yarın Slovenya'nın Celje takımıyla karşılaşacak olan RAMS Başakşehir, Avrupa kupalarındaki 58. mücadelesine çıkacak. Turuncu-lacivertli ekip, daha önce oynadığı 57 maçta 22 galibiyet, 13 berberlik ve 22 mağlubiyet aldı. Bu müsabakalarda toplamda 83 gol atan Başakşehir, 78 golü de kalesinde gördü.

Çağdaş Atan ile Sekizinci Maç

Teknik direktör Çağdaş Atan yönetimindeki RAMS Başakşehir, Avrupa kupalarında sekizinci maçına çıkmaya hazırlanıyor. Atan yönetiminde daha önce oynadığı 7 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan turuncu-lacivertliler, bu süre zarfında 16 gol atarken sadece 3 gol yedi. Atan’ın idaresinde ilk maçında San Marino ekibi La Fiorita ile İstanbul'da 6-1 ve deplasmanda 4-0'lık skorlarla zafer elde etmişti.

Deplasman Rekorları

Celje karşılaşmasıyla birlikte Başakşehir, Avrupa'daki 29. deplasman maçına çıkacak. Bugüne kadar 28 deplasman maçında 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 37 gol atan ekip, kalesinde ise 47 gol gördü.

En Golcü Oyuncu: Edin Visca

Ayrıca, Başakşehir'in Avrupa kupalarındaki en fazla gol atan oyuncusu Edin Visca oldu. Visca, turuncu-lacivertli formayla Avrupa kupalarında toplam 14 gol sevinci yaşadı. Stefano Okaka ve Danijel Aleksic ise 6 gol ile ikinci sırada yer alıyor.

Başakşehir’in Avrupa Macerası

2015-2016 sezonunda Avrupa kupalarındaki ilk deneyimini elde eden RAMS Başakşehir, Avrupa Ligi'nde Hollanda'nın AZ Alkmaar takımına karşı elendi. Ardından 2016-2017 sezonunda Hırvat ekibi Rijeka ile eşleşen turuncu-lacivertliler, kuruluş tarihindeki ilk tur geçişini de o yıl başardı.

Başakşehir, 2017-2018 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge önünde elemeleri geçerek tarihindeki ilk galibiyetini aldı. 2020-2021 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele eden ekip, Manchester United’a karşı elde ettiği galibiyetle ilk grup maçında zafer kazandı.

Son olarak, 2022-2023 UEFA Konferans Ligi'nde Maccabi Netanya ile oynadığı karşılaşma sonunda son 16 turuna kadar yükselmeyi başardı.

RAMS Başakşehir’in 58. Avrupa kupası maçı olan Celje karşılaşması, kulüp tarihine yeni başarılar ekleyecek bir fırsat sunuyor.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den büyük satış! 30 Ekim'e kadar 35 ilde taşınmazlar alıcılarını bekliyor

Bankadan çift katlı indirim kampanyası! Çifter çifter iade edilecek

Asgari ücret ve emeklilikte yeni dönemi başlatacak açıklama geldi!

Deha dizisinde gözden kaçan o detay izleyici sayısını sıfırlatacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Basket Namur Capitale ile Karşılaşacak
2
Göztepe Cimnastik Şubesi Birinci Yılını Kutladı
3
Doktor Tenisçi Mert Ali Karadağ, Milli Forma Hedefiyle Çalışmalarını Sürdürüyor
4
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Sharife Cooper ile Anlaştı
5
İpsala'da Kel Aliço Pehlivan Yağlı Güreşleri'nin Başpehlivanı İsmail Koç Oldu
6
MKE Ankaragücü'nde Birlik ve Beraberlik Çağrısı
7
Beşiktaş, Olimpik Lyon Maçına Hazır

Bankadan çift katlı indirim kampanyası! Çifter çifter iade edilecek

Emeklilere taze destek! Yılda 20.000 TL ödenecek

TOKİ'den büyük satış! 30 Ekim'e kadar 35 ilde taşınmazlar alıcılarını bekliyor

33 kamu kuruluşunda memur olmak isteyenleri sıraya dizecek açıklama! Binlerce personel alınacak

Asgari ücret ve emeklilikte yeni dönemi başlatacak açıklama geldi!

Dolar sırasıyla 35- 36- 37 olacak! Uzman isim tarih vererek uyardı

Faiz indirimi müjdesi geldi! 20 ila 25 baz puan düşüş açıklandı

Toprak fiyatına konut kampanyası! İki aşamada bedavadan biraz pahalı konutlar için başvurular başladı

Deha dizisinde gözden kaçan o detay izleyici sayısını sıfırlatacak

Emekliye elektrik ve doğalgaz faturası desteği! Artı 4.000 TL’de ödenecek

Resmi Gazete'de yayımlandı: 8 güne sona eriyor! Hemen Aile Bakanlığı'na başvurmak gerekiyor

Gözler ÖSYM'ye çevrili bekliyor! DGS ek tercih heyecanı için geri sayım başladı