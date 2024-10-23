RAMS Başakşehir Avrupa Kupalarında 58. Mücadelesine Çıkıyor

RAMS Başakşehir Avrupa Kupalarında 58. Maçına Hazırlanıyor

UEFA Konferans Ligi grup aşamasında yarın Slovenya'nın Celje takımıyla karşılaşacak olan RAMS Başakşehir, Avrupa kupalarındaki 58. mücadelesine çıkacak. Turuncu-lacivertli ekip, daha önce oynadığı 57 maçta 22 galibiyet, 13 berberlik ve 22 mağlubiyet aldı. Bu müsabakalarda toplamda 83 gol atan Başakşehir, 78 golü de kalesinde gördü.

Çağdaş Atan ile Sekizinci Maç

Teknik direktör Çağdaş Atan yönetimindeki RAMS Başakşehir, Avrupa kupalarında sekizinci maçına çıkmaya hazırlanıyor. Atan yönetiminde daha önce oynadığı 7 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan turuncu-lacivertliler, bu süre zarfında 16 gol atarken sadece 3 gol yedi. Atan’ın idaresinde ilk maçında San Marino ekibi La Fiorita ile İstanbul'da 6-1 ve deplasmanda 4-0'lık skorlarla zafer elde etmişti.

Deplasman Rekorları

Celje karşılaşmasıyla birlikte Başakşehir, Avrupa'daki 29. deplasman maçına çıkacak. Bugüne kadar 28 deplasman maçında 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 37 gol atan ekip, kalesinde ise 47 gol gördü.

En Golcü Oyuncu: Edin Visca

Ayrıca, Başakşehir'in Avrupa kupalarındaki en fazla gol atan oyuncusu Edin Visca oldu. Visca, turuncu-lacivertli formayla Avrupa kupalarında toplam 14 gol sevinci yaşadı. Stefano Okaka ve Danijel Aleksic ise 6 gol ile ikinci sırada yer alıyor.

Başakşehir’in Avrupa Macerası

2015-2016 sezonunda Avrupa kupalarındaki ilk deneyimini elde eden RAMS Başakşehir, Avrupa Ligi'nde Hollanda'nın AZ Alkmaar takımına karşı elendi. Ardından 2016-2017 sezonunda Hırvat ekibi Rijeka ile eşleşen turuncu-lacivertliler, kuruluş tarihindeki ilk tur geçişini de o yıl başardı.

Başakşehir, 2017-2018 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge önünde elemeleri geçerek tarihindeki ilk galibiyetini aldı. 2020-2021 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele eden ekip, Manchester United’a karşı elde ettiği galibiyetle ilk grup maçında zafer kazandı.

Son olarak, 2022-2023 UEFA Konferans Ligi'nde Maccabi Netanya ile oynadığı karşılaşma sonunda son 16 turuna kadar yükselmeyi başardı.

RAMS Başakşehir’in 58. Avrupa kupası maçı olan Celje karşılaşması, kulüp tarihine yeni başarılar ekleyecek bir fırsat sunuyor.