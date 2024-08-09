RAMS Başakşehir, Berat Özdemir'i Kiralık Olarak Kadrosuna Dahil Etti

RAMS Başakşehir, Yeni Transferini Duyurdu

Trendyol Süper Lig'in güçlü takımlarından RAMS Başakşehir, Suudi Arabistan ekiplerinden El İttifak oyuncusu Berat Özdemir ile anlaştı.

Kiralama Detayları

Başakşehir, Berat Özdemir ile 1+2 yıllık kiralama sözleşmesi imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, El İttifak'ta forma giyen Berat Özdemir ile kondisyonel mecburi satın alma opsiyonlu bir transfer gerçekleştirmiştir." şeklinde bilgi verildi.

Berat Özdemir'e Hoş Geldin Mesajı

Açıklamada, Berat Özdemir için "Ailemize hoş geldin" denilerek, turuncu-lacivertli formayla başarının temenni edildiği vurgulandı.