RAMS Başakşehir, Bodrum FK ile Zorlu Maç İçin Hazır

RAMS Başakşehir Hazırlıklarını Tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak olan RAMS Başakşehir, maç öncesi hazırlıklarını titizlikle sürdürdü.

Teknik Direktör Çağdaş Atan Yönetiminde Antrenman

Kulüpten yapılan duyuruya göre, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde dinamik ısınma hareketleri ile başladı. İdman, 5’e 2 pas çalışması ile devam etti ve ardından çift kale maç ile sonlandırıldı.

Yarınki Maç İçin Bodrum’a Uçacaklar

Turuncu-lacivertli ekip, hazırlıkların ardından bugün öğleden sonra uçakla Bodrum’a giderek maç için son hazırlıklarını yapacak. RAMS Başakşehir, zorlu mücadeleye dair moralleri yüksek bir şekilde hazırlandıklarını belirtti.