RAMS Başakşehir, Bodrum FK ile Zorlu Maç İçin Hazır

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'de Bodrum FK ile oynayacağı maç için son hazırlıklarını tamamladı.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 12:37
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 12:37
RAMS Başakşehir, Bodrum FK ile Zorlu Maç İçin Hazır

RAMS Başakşehir Hazırlıklarını Tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak olan RAMS Başakşehir, maç öncesi hazırlıklarını titizlikle sürdürdü.

Teknik Direktör Çağdaş Atan Yönetiminde Antrenman

Kulüpten yapılan duyuruya göre, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde dinamik ısınma hareketleri ile başladı. İdman, 5’e 2 pas çalışması ile devam etti ve ardından çift kale maç ile sonlandırıldı.

Yarınki Maç İçin Bodrum’a Uçacaklar

Turuncu-lacivertli ekip, hazırlıkların ardından bugün öğleden sonra uçakla Bodrum’a giderek maç için son hazırlıklarını yapacak. RAMS Başakşehir, zorlu mücadeleye dair moralleri yüksek bir şekilde hazırlandıklarını belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Reeder'dan 280.000 TL'ye Elektrikli Araç: ReeV Fancy

Emekli ve özel sektör çalışanına bankadan kıyak! Faizsiz 50.000 TL başvuruları başladı

Evinde okuyan öğrencisi olan ebeveyne sabah müjdesi! 23 Eylül’e kadar gidene çifter çifter ödeniyor

Emekliyi hop ayağa kaldıracak 3'lü zam müjdesi! En düşük emekli maaşı 15.000 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Real Madrid'de Arda Güler Krizi: Sakıncalı Durumlar
2
Cenk Ergün, Galatasaray'daki Görevinden İstifa Etti
3
Efe Aydan, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı İçin Adaylığını Duyurdu
4
Konyaspor, Samsunspor Karşılaşmasına Hazır
5
Kuşadası Voleybol Turnuvası'nın Şampiyonu VakıfBank
6
2024 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nda Üçüncü Yarış Heyecanı
7
RAMS Başakşehir, Bodrum FK ile Zorlu Maç İçin Hazır

Fiyatlar 15 Eylül'de Yüzde 70 Düşecek!

Türkiye'ye 1 Milyar Dolarlık Yatırım Yapan BYD'de Manisa'da Açılacak Fabrikası için Manisa ve İstanbul'da Personel Alım İlanı Yayımladı

Emekliyi hop ayağa kaldıracak 3'lü zam müjdesi! En düşük emekli maaşı 15.000 TL

Kırtasiye Yardımı Başvuruları Başladı!

Alışverişte 'Fişi çöpe atın' dönemi sona erdi! MASAK devrede 100.000 TL ceza ödetiyor

Evinde okuyan öğrencisi olan ebeveyne sabah müjdesi! 23 Eylül’e kadar gidene çifter çifter ödeniyor

Emekli ve özel sektör çalışanına bankadan kıyak! Faizsiz 50.000 TL başvuruları başladı

KPSS şartı olmadan SGK personeli olunmasının önü açıldı! On binler başvuruyor

Eylül Ayı Evde Bakım Maaşı Yattı mı? 12-13 Eylül Evde Bakım Maaşı Yatan İllerin Güncel Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

13 Eylül 2024 Cuma günlük burç yorumları! Aşk, Sağlık, Para ve İlişki Falı

Reeder'dan 280.000 TL'ye Elektrikli Araç: ReeV Fancy

Kira ödeyenler müjde! Bankadan talimat veren yaşadı! Öderken 1.000 TL’nizi hemen alın