RAMS Başakşehir, Corendon Alanyaspor Maçının Ardından Hataların Farkında

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Corendon Alanyaspor karşısında 5-4 mağlup olan RAMS Başakşehir'in yardımcı antrenörü Mustafa Keçeli, maç sonrası basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Maçta ofansif bir sistemle sahaya çıktıklarını ve 4 gol bulmalarına rağmen, kendilerine yakışmayan goller yediklerini vurgulayan Keçeli, "İki kere geriye düşmemize rağmen 3-2 öne geçtik. Ancak, bu süreçte yediğimiz goller bizim açımızdan kabul edilemezdi. 3-2'den sonra net 3 pozisyon yakaladık, 4. golü bulabilirdik ama şanssız bir şekilde direkten dönen bir topumuz oldu," dedi.

Maç içinde fırsatları değerlendiremediklerini dile getiren Keçeli, "O sırada maçı koparabilirdik ama yapamadık. Sonuç olarak, yediğimiz gollerle 5-4 mağlup olduk," şeklinde konuştu.

Yardımcı antrenör Keçeli, ekibin ligdeki hedeflerini de aktardı: "Yaptığımız hataların farkındayız, bunları düzelteceğiz. Ligi ilk 5 içerisinde bitirme hedefimiz var. Önümüzde Samsunspor maçı var, şu anki tek hedefimiz ona hazırlanmak."

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Corendon Alanyaspor ve RAMS Başakşehir GAİN Park Stadında karşılaştı. Maçın ardından Başakşehir Yardımcı Antrenörü Mustafa Keçeli, açıklama yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Corendon Alanyaspor ve RAMS Başakşehir GAİN Park Stadında karşılaştı. Maçın ardından Başakşehir Yardımcı Antrenörü Mustafa Keçeli, açıklama yaptı.