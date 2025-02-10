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RAMS Başakşehir, Davidson Pereira ile Ayrıldı

RAMS Başakşehir, Davidson Pereira'nın Qingdao West FC'ye transfer olduğunu duyurdu. Emekleri için teşekkür edildi.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 13:15
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 13:15
RAMS Başakşehir, Davidson Pereira ile Ayrıldı

RAMS Başakşehir, Davidson Pereira ile Yollarını Ayırdı

RAMS Başakşehir, Davidson Pereira'nın Çin'in Qingdao West FC takımına transfer olduğunu duyurdu. Turuncu-lacivertli ekip, Pereira'nın kulüpte geçirdiği süre boyunca gösterdiği özveriyi takdir ettiklerini belirtti.

Yapılan resmi açıklamada; "Formamız altında bir sezon boyunca özveriyle oynayan Davidson da Luz Pereira, Çin Süper Lig ekiplerinden Qingdao West FC kulübüne transfer olmuştur. Davidson'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." denildi.

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