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RAMS Başakşehir'den Avrupa Hedefi: İleriye Dönük Beklentiler

Ömer Ali Şahiner, Avrupa'da daha büyük başarılar hedeflediklerini belirtti. Takım içindeki birlik ve sevinç önem taşıyor.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 23:00
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 23:00
RAMS Başakşehir'den Avrupa Hedefi: İleriye Dönük Beklentiler

RAMS Başakşehir Avrupa'da İlerlemek İstiyor

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında, RAMS Başakşehir İrlanda temsilcisi St. Patrick's Athletic karşısında 2-0 galip gelerek grup aşamasına yükseldi. Maç sonrası takım kaptanı Ömer Ali Şahiner, Avrupa'da daha önce elde edilen son 16 turu başarısını geçmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

İyi Oyun İle Avrupa’da İleri Hedefler

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda gerçekleşen karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Şahiner, "Avrupa'da oyun gücümüzle iyi işler yapabileceğimize inanıyorum. Kulübümüz, ülke puanına katkıda bulunmak ve kendi başarımızı aşılamak istiyor. Geçen yıl şampiyon olan ekiplerden yola çıkarak, daha yüksek hedeflere ulaşabiliriz. Kolay olmayacak ama imkânsız da değil." dedi.

Takım İçinde Birlik ve Sevinç

Ömer Ali, soyunma odasında yaşanan sevinci de aktardı: "Böyle maçların ardından soyunma odası, bir futbolcu için en güzel yerlerden biri. Tüm ekip olarak bir araya geldik, birlikte kutladık ve güzel bir aile fotoğrafı çektirdik. Futbol, bu anlarla güzel. Hem başarılı günlerde hem de zor zamanlarda bir aradalık önemli." diye belirtti.

Oyun Planı ve Skor Katkısı

Takımın oyun sisteminden bahseden kaptan, bek oyuncularının hücum destekleme rolünün arttığını ifade etti. "İlk yarıda bir şutum vardı. Bek oyuncuları olarak hücumda şans buluyoruz ve bunları değerlendirmeye çalışıyorum. Geçtiğimiz sezon skor katkısı yapamamıştım, bu sezon bunu telafi etmek istiyorum." dedi.

Deniz Türüç’ten Hedef Vurgusu

Takım arkadaşı Deniz Türüç de Avrupa hedeflerine değinerek, "Kazanmak çok kritikti. Oyun şeklimiz baskılıydı ve birçok pozisyona girdik. Avrupa tecrübemiz sayesinde adaptasyon sürecimiz olmayacak; hedefimiz öncelikle son 16 turuna kalmak." şeklinde konuştu.

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