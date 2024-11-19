RAMS Başakşehir, Gaziantep FK Maçına Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak olan RAMS Başakşehir, maç için hazırlıklarını sürdürüyor.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirildi. Antrenman, topla ısınma ile başladı ve ardından rondo çalışması ile devam etti. Futbolcular, antrenmanın kalan bölümünde çift kale taktik maç yaptı.

RAMS Başakşehir, yarın yapacağı idmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.