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RAMS Başakşehir, Hatayspor'u 3-0 Geçti: Çağdaş Atan'dan Açıklamalar

RAMS Başakşehir, Hatayspor'u 3-0 mağlup etti. Teknik Direktör Çağdaş Atan, galibiyeti değerlendirdi ve Avrupa hedefini vurguladı.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 21:52
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 21:52
RAMS Başakşehir, Hatayspor'u 3-0 Geçti: Çağdaş Atan'dan Açıklamalar

RAMS Başakşehir, Hatayspor karşısında net bir galibiyet aldı

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında, RAMS Başakşehir evinde Atakaş Hatayspor ile karşılaştı ve maçı 3-0'lık skorla kazanarak önemli bir galibiyet elde etti. Teknik direktör Çağdaş Atan, mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında maçla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

''Geçen haftaki Göztepe maçının anlam kazanması için bu galibiyet şarttı''

Atan, maçın önemine dikkat çekerek, "Çok önemli bir maçtı bizim için. Geçen haftaki Göztepe maçının anlam kazanması için bu maçı kazanmamız gerekiyordu. Evimizde güçlü bir oyunumuz var. Bunu devam ettirmek istiyorduk," ifadelerini kullandı.

Maç Performansı ve Hedefler

Maçın genel performansını değerlendiren Atan, "90 dakikanın 75 dakikasını gayet iyi oynadık. Oyun kurma anlamında zorlandığımızı düşünmüyorum. İlk yarı daha fazla set hücumu yapabilirdik. İkinci yarıda planladığımız her şeyi yerine getirdik. Bireysel yetenekler ve presle kazandığımız toplar açısından iyi goller oldu. Kazandığımız için mutluyuz," dedi.

Avrupa Hedefi: Heidenheim Maçı

Atan ayrıca, perşembe günü UEFA Konferans Ligi'nde Heidenheim ile yapacakları maçı da değerlendirerek şunları söyledi: "Bu maçı burada bırakıp perşembe günü ya tamam ya devam maçı olan Heidenheim maçına hazırlanacağız. Konferans Ligi'nde ilk 24'e kalmak istiyoruz. Petrocup maçı içimizi acıtan bir maç oldu. Çok önemsiyoruz bu maçı. Umarım Avrupa ile ilgili hayallerimizi gerçekleştireceğimiz bir senaryo olur bizim için. Rakibimiz tempolu bir takım. Umarım Avrupa'da devam etme şansı yakalayabiliriz."

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