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RAMS Başakşehir, Hatayspor'u Ağırlıyor

RAMS Başakşehir, süper ligde Hatayspor ile kritik bir maça çıkıyor. Maç yarın 19:00'da Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda gerçekleşecek.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 09:12
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 09:12
RAMS Başakşehir, Hatayspor'u Ağırlıyor

RAMS Başakşehir, Hatayspor'u Konuk Ediyor

Trendoyol Süper Lig 15. haftasında RAMS Başakşehir, yarın Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.

Mücadele, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 19:00'da başlayacak ve hakem Emre Kargın tarafından yönetilecek.

Bu sezon ligde oynadığı 13 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi alan RAMS Başakşehir, toplamda 19 puan topladı. Turuncu-lacivertli ekip, ligdeki 6 maçlık galibiyet özlemini ise geçtiğimiz hafta Göztepe'yi 4-1 yenerek sonlandırdı.

Öte yandan, Hatayspor son iki maçından beraberlikle ayrılarak 8 puan ile haftaya 18. sıradan girdi.

Başakşehir'deki Eksikler

RAMS Başakşehir, Hatayspor karşısında iki önemli isimden yoksun olacak. Serdar Gürler ve Ömer Faruk Beyaz, sakatlıkları nedeniyle bu kritik maçta takımlarındaki yerini alamayacak.

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