RAMS Başakşehir, Iberia Tiflis'i 1-0 Yenerek Galip Geldi

RAMS Başakşehir, Iberia Tiflis'i Mağlup Etti

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunun ilk maçında RAMS Başakşehir, Gürcistan temsilcisi Iberia Tiflis'i deplasmanda 1-0’lık skorla geçti. Maçın ardından teknik direktör Çağdaş Atan, takımının performansını değerlendirdi.

Çağdaş Atan'ın Değerlendirmeleri

Çağdaş Atan, Mikheil Meskhi Stadı’nda düzenlenen basın toplantısında, "Güzel bir maç oldu. Iberia, ligde 19 maç oynamış olduğu için fiziksel anlamda bizden daha hazırdı. Biz oyuna arzu ettiğimiz gibi baskı yaparak başladık. İlk ve ikinci yarıda oyunu erken koparabilecek birkaç fırsat yakaladığımızı düşünüyorum," dedi.

Atan, Iberia'nın mücadeleci yapısına saygı göstererek, "Iberia bugünkü performansıyla saygıyı hak etti. Takım olarak iyi bir maç çıkardık, ancak birkaç oyuncumuzun performansının altında kaldığını gözlemledim," ifadesinde bulundu.

Galibiyetin Önemi

Galibiyetin değerine dikkat çeken Atan, "Son dakikada, bence hak ettiğimiz bir gol attık. Davidson’un müthiş performansı ve bu gol bizim için son derece önemliydi. Eğer mücadeleyi 0-0 bitirseydik, Iberia savunmasını daha da katılaştırabilirdi. Ancak 1-0'lık skor, onları daha açık oynamaya zorlayacak ve bu da bizim için alan yaratacak," dedi.

İleriye Bakış

Atan, oyunculara da teşekkür ederek, "Iberia Tiflis, beklediğimizden daha motive ve disiplinliydi. Pazartesi günü başlayacak lig maçımıza odaklanacağız ve Perşembe günü oynanacak rövanş maçı için hazır olacağız," diyerek sözlerini tamamladı.