RAMS Başakşehir, Iberia Tiflis Maçına Hazır

RAMS Başakşehir-Iberia Tiflis Maçına Doğru

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ikinci maçında RAMS Başakşehir, Gürcistan temsilcisi Iberia Tiflis ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Çağdaş Atan, maç öncesi katıldığı basın toplantısında turu geçmenin hedefleri arasında olduğunu ifade etti.

Çağdaş Atan'dan Açıklamalar

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda gerçekleştirilen toplantıda Çağdaş Atan, orta saha oyuncusu Berkay Özcan ile yer aldı. Atan, "İlk maçı 1-0 kazandık, burada bir avantajımız var. Rakibimize saygı duyuyoruz ancak, yarın en iyi 11 ile sahada olmayı umuyoruz," diye belirtti.

Atan, takımının yoğun bir fikstüre sahip olduğunu ve hem Avrupa hem de ligde başarıyı birlikte sürdürmek istediklerini vurgulayarak, "Yarın önemli bir maça çıkacağız. Rakibimizi daha iyi tanıyoruz ve en güçlü kadro ile mücadele edeceğiz," dedi.

Taktiksel Planlamalar

Rakibi analiz eden Atan, "İlk maçta bize alan kapattılar, bu yüzden oyunun kontrolünü ele almak önemli. Erken bir gol bulursak avantajımız artacaktır," ifadelerini kullandı. Ayrıca, takımda sadece Djalo'nun sakat olduğunu, onun haricinde tüm oyuncuların maçta yer alabileceğini aktardı.

Transfer Süreci ve Gelecek Hedefler

Atan, takıma yapmayı planladıkları 3-4 transfer hakkında "Görüştüğümüz oyuncular var, kulüpleriyle pazarlık süreci devam ediyor. Hedefimiz, takımımıza seviye atlatacak oyuncular kazandırmak," diyerek bilgi verdi. Ayrıca, Türk takımlarının Avrupa'daki mücadelelerine de değindi ve federasyondan lig maçlarıyla ilgili bir talebin olabileceğinin altını çizdi.

Berkay Özcan'ın Vurgu Yaptığı Hedefler

İlk maçtaki galibiyeti hatırlatan Berkay Özcan, "Hedefimiz play-off'lara kalmak. Takımda iyi bir hava var, herkes mutlu," dedi. Genç takım arkadaşlarıyla birlikte büyük hedefler peşinde koştuğunu belirten Berkay, Avrupa'da grup aşamasına kalmayı ve ligde de ilk 4'e girmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Rams Başakşehir, yarın sahasında oynayacağı maçla birlikte, UEFA Konferans Ligi'nde bir üst tura yükselme mücadelesi verecek. Takımın başarısı, hem oyuncular hem de kulüp için büyük bir önem taşıyor.

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın Gürcistan’ın Iberia Tiflis takımını konuk edecek RAMS Başakşehir’in teknik direktörü Çağdaş Atan, karşılaşma öncesi Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın Gürcistan’ın Iberia Tiflis takımını konuk edecek RAMS Başakşehir’in teknik direktörü Çağdaş Atan, karşılaşma öncesi Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın Gürcistan’ın Iberia Tiflis takımını konuk edecek RAMS Başakşehir’in teknik direktörü Çağdaş Atan, karşılaşma öncesi Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın Gürcistan’ın Iberia Tiflis takımını konuk edecek RAMS Başakşehir’in teknik direktörü Çağdaş Atan, karşılaşma öncesi Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın Gürcistan’ın Iberia Tiflis takımını konuk edecek RAMS Başakşehir’in teknik direktörü Çağdaş Atan, karşılaşma öncesi Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın Gürcistan’ın Iberia Tiflis takımını konuk edecek RAMS Başakşehir’in teknik direktörü Çağdaş Atan, karşılaşma öncesi Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.