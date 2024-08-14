RAMS Başakşehir, Iberia Tiflis Maçına Hazırlıklarını Tamamladı

RAMS Başakşehir, Iberia Tiflis İçin Son Hazırlıklarını Tamamladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçı yarın, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda gerçekleşecek. RAMS Başakşehir, Gürcistan takımı Iberia Tiflis ile mücadele etmek için hazırlıklarını sona erdirdi.

Son Antrenman Detayları

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nün tesislerinde, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık oldu. İdmanın bu bölümünde takım, ısınma ve koşu çalışmaları yaptı.

Taktik Çalışmalar

Antrenmanın basına kapalı kısmında ise Iberia Tiflis karşısındaki stratejilere yönelik çalışmaların yapıldığı bilgisi alındı. Takım, maç öncesinde tüm detayları gözden geçirerek hazırlıklarını tamamladı.

Maç Bilgileri

RAMS Başakşehir ile Iberia Tiflis arasında oynanacak olan mücadele, yarın saat 20.45'te başlayacak.