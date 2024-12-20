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RAMS Başakşehir'in Avrupa Kupaları Macerası Sona Erdi

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde 12 maçta 6 galibiyetle play-off potasına giremeden elendi.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 11:09
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 11:09
RAMS Başakşehir'in Avrupa Kupaları Macerası Sona Erdi

RAMS Başakşehir'in Avrupa Kupaları Macerası Sona Erdi

Bu sezon UEFA Konferans Ligine 3. eleme turundan başlayan RAMS Başakşehir, toplam 12 maç oynayarak Avrupa kupalarındaki serüvenini sonlandırdı.

Başakşehir, son haftada konuk olduğu Cercle Brugge ile 1-1 berabere kalarak toplamda 6 puan toplayarak play-off potasına giremedi. Takım, toplamda oynadığı 12 karşılaşmada 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi alarak sezonu kapattı.

Eleme Turlarındaki Başarı

Bu sezon Başakşehir eleme turlarında 5 galibiyet ve 1 beraberlikle yenilgisiz bir performans sergiledi. Ancak, lig aşamasının başlangıcında Rapid Wien karşısında 2-1'lik bir mağlubiyet alarak başladılar. İkinci maçta ise Celje karşısında beklenmedik bir 5-1'lik yenilgi ile karşılaştılar.

Kırılma Anı

Başakşehir'in Avrupa yolculuğundaki en kritik an, Moldova ekibi Petrocub ile oynadığı karşılaşmada yaşandı. Zayıf rakibi karşısında net fırsatları değerlendiremeyen turuncu-lacivertliler, 90+6. dakikada gelen golle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Piatek'in Başarısı

Başakşehir'in Polonyalı forveti Krzysztof Piatek, Cercle Brugge karşısında kaydettiği golle bu sezon toplamda 19 gole ulaştı. UEFA Konferans Ligi'nde 9 gol atan Piatek, Trendyol Süper Lig'de ise 10 golle gol krallığı yarışında lider konumda bulunuyor.

Piatek, UEFA Konferans Ligi elemelerinde 4 gol atarak takıma önemli katkı sağladı ve ligde de 5 kez fileleri havalandırdı.

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