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Rams Başakşehir'in Kopenhag Beraberliği: Teknik Direktör Çağdaş Atan Açıklamalarda Bulundu

Rams Başakşehir, Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı. Teknik direktör Çağdaş Atan, takımına duyduğu inancı vurguladı.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 02:14
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 02:14
Rams Başakşehir'in Kopenhag Beraberliği: Teknik Direktör Çağdaş Atan Açıklamalarda Bulundu

Kopenhag ile Beraberlik Sonrası Çağdaş Atan'ın Değerlendirmesi

UEFA Konferans Ligi'nin üçüncü haftasında İskandinavya'da Danimarka'nın Kopenhag takımıyla 2-2 berabere kalan RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan, maç sonunda şanssız goller yediklerini belirtti. Atan, galibiyeti kaçıran taraf olduklarını ifade ederek takımına olan inancını dile getirdi.

Duyduğu Umut ve Beklentiler

Parken Stadı'ndaki karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Atan, "Sıkıntılı bir periyottan geçiyorduk. Avrupa'daki ikinci maçta istemediğimiz bir sonuç, ligde de kaçırdığımız galibiyetlerle buraya sıkıntılı geldik. Ancak takımımdan umudu kesmedim. İnsanlara tavsiyem Başakşehir'den ümidi kesmesinler" dedi.

Mesajı ve Oyun Stratejisi

Atan, maç öncesinde kendisine ulaştırılan mesaj üzerinde durarak, "Başakşehir bu ülkenin takımı ve Avrupa’da Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyor. Umutsuzluğa kapılmamalarını öneriyorum, Türkiye ligi yalnızca üç takımdan ibaret değil" şeklinde vurguladı. Ayrıca, farklı bir bekleme formasyonu denediklerini ve bunun başarılı olduğunu söyledi.

Tarihi Beraberlik

Atan, "Daha önce Türk takımları Kopenhag'da 5 kez sahaya çıktı ve tamamını kaybetti. İlk kez bir Türk takımı buradan beraberlikle ayrıldı." ifadelerini kullanarak bu sonucun önemine dikkat çekti. Hedeflerinin UEFA Konferans Ligi'nde yolculuklarına devam etmek olduğunu belirten Atan, oyuncularının bu başarıyı gerçekleştirmenin bilincinde olduğunu sözlerine ekledi.

"Bugün yaşananlar beni daha fazla hırslandırdı" diye ekleyen Çağdaş Atan, pazar günü oynayacakları Beşiktaş maçı için hazırlık yapacaklarını ifade etti.

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