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RAMS Başakşehir La Fiorita Maçına Hazırlanıyor

RAMS Başakşehir, La Fiorita ile oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı öncesi hazırlıklarına devam ediyor.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 23:15
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 23:15
RAMS Başakşehir La Fiorita Maçına Hazırlanıyor

RAMS Başakşehir Hazırlıklarına Devam Ediyor

Türkiye'nin tanınmış kulüplerinden RAMS Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 2. eleme turunda 25 Temmuz Perşembe günü sahasında San Marino temsilcisi La Fiorita ile mücadele edecek.

Antrenman Detayları

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kulüp tesislerinde topla ısınma ile başladı. Antrenmanın ardından hücum çalışmaları ve çift kale maç gerçekleştirilerek tamamlandı.

Gelecek İdman

RAMS Başakşehir, La Fiorita maçı öncesi yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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