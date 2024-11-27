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RAMS Başakşehir, Petrocub ile 1-1 Berabere Kaldı

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Moldova'nın Petrocub ekibi ile 1-1 berabere kaldı.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 20:27
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 20:27
RAMS Başakşehir, Petrocub ile 1-1 Berabere Kaldı

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Önemli Bir Maçta Berabere Kaldı

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi dördüncü maçında, sahasında Moldova'nın Petrocub ekibi ile karşı karşıya geldi.

Maç Detayları

Maç, oldukça çekişmeli anlara sahne olurken, her iki takım da galibiyet için mücadele etti. Sonuç olarak, iki takım da 1-1 eşitlikle sahadan ayrıldı.

Bu sonuç, RAMS Başakşehir için grubun ilerleyişi açısından kritik bir eşik olarak değerlendirilebilir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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