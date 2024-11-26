RAMS Başakşehir, Petrocub Maçına İddialı Çıkıyor

UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında yarın Moldova ekibi Petrocub'ı konuk edecek olan RAMS Başakşehir’de teknik direktör Çağdaş Atan, takımının kötü bir periyottan geçtiğini ve maçı kazanarak çıkışa başlayacaklarını ifade etti.

Maç Öncesi Açıklamalar

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Atan, "Çok iyi bir periyottan geçmediğimiz aşikar. Bize hiç yakışmayan, beklemediğimiz, hayal kırıklığıyla dolu 2 aydan geçiyoruz ama ayağa kalkma zamanı. Bazen sıçramak için eğilmek gerekiyor ama biz biraz fazla eğildik. Herhalde geçen seneki gibi iyi sıçrayacağız. Yarın kazanma alışkanlığına geri dönmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Atan, kazanmanın dışında başka düşüncelerinin olmadığını belirterek, "Kazanıp devre arasına kadar olan hedeflerimizi gerçekleştirmek istiyoruz. İki hedefimiz var. Birincisi Avrupa'da ilk 24 potasında bitirip play-off'a kalabilmek, ikincisi de en kötü ilk 6 pozisyonunda olup ilk 4'ten fazla uzaklaşmadan ikinci yarı vites artırabileceğimiz bir pozisyonda yer almak." dedi.

Berkay Özcan Açıklaması

Atan, oyuncusu Berkay Özcan hakkında da önemli bir bilgi vererek, "Berkay Özcan artık bizimle beraber olmayacak. Bu benim isteğim ve yönetimle yaptığımız istişareden sonra aldığımız ortak karar." diye konuştu.

Pelkası'nın Hedef Vurgusu

RAMS Başakşehir'in Yunan futbolcusu Dimitris Pelkas, çok önemli bir maça çıkacaklarını ve mutlaka kazanmaları gerektiğini belirtti. Pelkas, "Sahada duruş göstermeliyiz. Yüzde yüzümüzle sahada olmamız gerekiyor ve bunun sözünü verebilirim. Avrupa'da devam etmek istiyorsak sahada duruş göstermemiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında yarın Moldova ekibi Petrocub'ı konuk edecek RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan (sol 2) ve RAMS Başakşehir'in Yunan futbolcusu Dimitris Pelkas (sağ 2), karşılaşmanın oynanacağı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında yarın Moldova ekibi Petrocub'ı konuk edecek RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan (sol 2) ve RAMS Başakşehir'in Yunan futbolcusu Dimitris Pelkas (sağ 2), karşılaşmanın oynanacağı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.