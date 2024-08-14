RAMS Başakşehir Play-Off Heyecanı İçin Sahada

RAMS Başakşehir, Play-Off İçin Hazır

Turuncu-lacivertli takım, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Gürcistan temsilcisi Iberia Tiflis ile karşılaşacak.

Maç Bilgileri

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak olan bu önemli maç, 20.45'te başlayacak. Müsabakayı, Polonya Futbol Federasyonundan Pawel Raczkowski yönetecek. Raczkowski'ye yardımcılık yapacak isimler ise Radoslaw Siejka ve Adam Kupsik.

Tur İhtimalleri

İlk karşılaşmayı 1-0 kazanan Başakşehir, her türlü beraberlik veya galibiyet durumunda turu geçecek. Eğer Başakşehir, 90 dakikada 1-0 geride kalırsa, uzatma bölümü oynanacak. Uzatma devresinde de skor değişmezse, turu geçen ekip penaltı atışlarıyla belirlenecek. Gürcistan ekibinin tur atlaması için ise iki farkla kazanması gerekiyor.

Gelecek Rakip

RAMS Başakşehir, eğer rakibini elemeyi başarırsa, play-off etabında İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic ile Azerbaycan temsilcisi Sabah arasında tur atlayacak ekip ile mücadele edecek. İki takım arasında İrlanda'da oynanan ilk maçı ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazanmıştı.

UEFA Konferans Ligi elemeleri play-off turunda ilk maçlar 22 Ağustos, rövanşları ise 29 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek.