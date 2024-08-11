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RAMS Başakşehir, Rizespor ile Süper Lig Savaşına Hazırlanıyor

RAMS Başakşehir, Süper Lig'in ilk haftasında Rizespor ile karşılaşacak. Mücadele detayları burada.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 09:47
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 09:47
RAMS Başakşehir, Rizespor ile Süper Lig Savaşına Hazırlanıyor

RAMS Başakşehir Depremi

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile mücadele edecek.

Karşılaşmanın Detayları

İki takım, Çaykur Didi Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Maçın başlama saati ise 21.00 olarak belirlendi. Karşılaşmayı yönetecek olan hakem Direnç Tonusluoğlu olacak.

Geçtiğimiz Sezonun Değerlendirilmesi

Geçtiğimiz sezonu 61 puan ile 4. sırada tamamlayan RAMS Başakşehir, Çaykur Rizespor'un ise topladığı 50 puan ile 9. sırada bulunması dikkat çekiyor.

UEFA Konferans Ligi İlerlemesi

UEFA Konferans Ligi'nde de yoluna devam eden RAMS Başakşehir, 2. eleme turunda San Marino temsilcisi La Fiorita'yı İstanbul'da 6-1, deplasmanda ise 4-0 yenerek 3. eleme turuna yükseldi. Turuncu-lacivertli ekip, bu turun ilk karşılaşmasında Gürcü ekibi Iberia Tiflis'i 1-0 mağlup etti. Rövanş maçı ise 15 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da gerçekleştirilmesi planlanıyor.

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