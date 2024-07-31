RAMS Başakşehir, San Marino'da Rövanş İçin Sahaya Çıkıyor

RAMS Başakşehir, San Marino'da Tur İçin Sahaya Çıkıyor

Turuncu-lacivertli ekip, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın San Marino'nun La Fiorita takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Maç, San Marino Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmanın hakemliğini İsveç Futbol Federasyonu'ndan Granit Maqedonci yapacakken, yardımcı hakemliklerini de Robin Wilde ve Simon Kristensson üstlenecek.

İlk maçta İstanbul’da 6-1’lik skorla galip gelen RAMS Başakşehir, rövanş karşılaşmasına ciddi bir avantajla çıkacak.

Olası Yeni Rakip

Eğer Başakşehir, bu turu geçmeyi başarırsa, 3. eleme turunda Gürcistan temsilcisi Iberia Tiflis ile Arnavutluk ekibi Partizani arasındaki eşleşmenin kazananıyla karşılaşacak. Bu iki takım arasında Gürcistan'da oynanan ilk maçta Iberia Tiflis, rakibini 2-0 mağlup etti.

3. eleme turu kapsamında, ilk maçlar 8 Ağustos'ta, rövanşlar ise 15 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.