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RAMS Başakşehir, Shaocong Wu'yu Beijing Guoan'a Gönderdi

RAMS Başakşehir, 24 yaşındaki savunma oyuncusu Shaocong Wu'nun Beijing Guoan'a transfer olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 14:11
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 14:11
RAMS Başakşehir, Shaocong Wu'yu Beijing Guoan'a Gönderdi

RAMS Başakşehir'den Transfer Açıklaması

RAMS Başakşehir, 24 yaşındaki Çinli savunma oyuncusu Shaocong Wu'nun Beijing Guoan ekibine transfer olduğunu duyurdu. Kulüpten gelen açıklamada, "Futbolcumuz Shaocong Wu'nun transferi konusunda Çin Süper Lig takımlarından Beijing Guoan ile anlaşmaya varılmıştır. Şaocong Wu'ya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Süper Lig Performansı

Shaocong Wu, RAMS Başakşehir formasıyla Süper Lig'de 3 maçta mücadele etti. Bu transfer ile birlikte Wu, yeni bir sayfa açarak kariyerine devam edecek.

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