RAMS Başakşehir, St. Patrick's Athletic'i Ağırlıyor

RAMS Başakşehir - St. Patrick's Athletic Maç Detayları

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turunda İrlanda temsilcisi St. Patrick's Athletic ile zorlu bir rövanş maçına çıkıyor.

Maç Bilgileri

Stadyon: Başakşehir Fatih Terim

Başakşehir Fatih Terim Hakemler: Balazs Berke, Vencel Toth, Balazs Szert (Macaristan)

Takım Kadroları

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Hamza Güreler, Opoku, Ömer Ali Şahiner, Pelkas, Onur Ergün, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Davidson, Piatek

St. Patrick's Athletic: Anang, Sjöberg, Redmond, Grivosti, Breslin, Forrester, Lennon, Leavy, Elbouzedi, Mulraney, Melia

Bu önemli karşılaşmada her iki takım da galip gelmek için mücadele edecek. Taraftarlar, takımlarını desteklemek için stadyonda yerlerini alacak.