RAMS Başakşehir, St. Patrick's Athletic'i Ağırlıyor

RAMS Başakşehir - St. Patrick's Athletic Maç Detayları
RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turunda İrlanda temsilcisi St. Patrick's Athletic ile zorlu bir rövanş maçına çıkıyor.
Maç Bilgileri
- Stadyon: Başakşehir Fatih Terim
- Hakemler: Balazs Berke, Vencel Toth, Balazs Szert (Macaristan)
Takım Kadroları
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Hamza Güreler, Opoku, Ömer Ali Şahiner, Pelkas, Onur Ergün, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Davidson, Piatek
St. Patrick's Athletic: Anang, Sjöberg, Redmond, Grivosti, Breslin, Forrester, Lennon, Leavy, Elbouzedi, Mulraney, Melia
Bu önemli karşılaşmada her iki takım da galip gelmek için mücadele edecek. Taraftarlar, takımlarını desteklemek için stadyonda yerlerini alacak.