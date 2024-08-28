RAMS Başakşehir, St. Patrick's Athletic'i Geçerek Avrupa Lig Aşamasına Yükseldi

RAMS Başakşehir, Avrupa yolunda önemli bir adım attı

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında, İrlanda'nın St. Patrick's Athletic takımını 2-0 yenerek lig aşamasına yükselen RAMS Başakşehir, teknik direktörü Çağdaş Atan ile önemli bir başarıya imza attı.

Tenik Direktör Çağdaş Atan'ın Açıklamaları

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Atan, "Ülke futboluna ve ülke puanına yaptığımız katkıdan dolayı mutluyuz. Üç kulvarda devam edebilecek bir kadro oluşturmak istiyoruz. Amacımız lig aşamasından sonra da ilerlemek" dedi.

Kulüp ve Oyuncular Hakkında Değerlendirme

Atan, kulübün saygıyı hak eden bir organizasyona sahip olduğunu belirterek, "İlk günden beri takımın durumu ne olursa olsun, öncelikli hedefimiz Avrupa kupalarına katılabilmekti. %66 topa sahip olma oranıyla bu maçı domine ettik," ifadelerini kullandı. Oyuncularının performansına da övgüde bulundu.

Transfer Planları

İlerleyen süreçte iki veya üç transfer yapmak istediklerini vurgulayan Atan, "Bir sol bek ve sağ öne genç sol ayaklı bir oyuncu arıyoruz. Kulübümüzün şartları doğrultusunda transfer yapmaya hazırız," dedi.

Duarte ve Ömer Ali Şahiner'in Sakınlığı

Atan, Duarte için üzgün olduğunu ve takımın önemli bir kaybı olduğunu ifade ederken, kaptan Ömer Ali Şahiner hakkında da benzer bir değerlendirme yaptı. İkisi için de bir an önce sahalara dönmelerini temenni etti.

St. Patrick's Athletic'in Durumu

Bunun yanı sıra, St. Patrick's Athletic teknik direktörü Stephen Kenny basın toplantısına katılmadı. Bu durum, takımın lig aşamasına geçemediği gerçeğini daha da pekiştirdi.