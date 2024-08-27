RAMS Başakşehir, St. Patrick's Athletic ile Kritik Maça Hazırlanıyor

RAMS Başakşehir-St. Patrick's Athletic Maçına Ön Hazırlık

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında İrlanda temsilcisi St. Patrick's Athletic'i konuk ediyor. Başakşehir'in Teknik Direktörü Çağdaş Atan, takımın hazırlık durumunu değerlendirerek, maçla ilgili oldukça olumlu bir hava yakaladıklarını vurguladı.

Çağdaş Atan'ın Açıklamaları

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan basın toplantısında, Hamza Güreler ile birlikte yer alan Atan, 'Heyecanlıyız, istekliyiz, hazırız.' diyerek maça olan motivasyonun üst düzeyde olduğunu belirtti. Atan, takımın son 2-3 yıl içerisinde önemli bir mücadeleye çıkacağının altını çizerken, bu maçın finansal ve sportif açıdan büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Hedef: UEFA Konferans Ligi'nde Devam Etmek

Atan, geçmişte yaşanan zorluklara rağmen, takımdaki oyunculara güveninin tam olduğunu ifade etti. Özellikle ilk maçta yaşanan sıkıntıları değerlendirerek, 'Hücrede daha verimli olmalıyız.' dedi. Ayrıca, transfer süreçlerine de değinerek, gelmekte olan yeni oyuncular için çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Hamza Güreler'den İddialı Açıklamalar

Genç savunma oyuncusu Hamza Güreler, Avrupa kupalarında oynamanın kendisi için son derece önemli olduğunu belirterek, 'Yarın iyi bir futbol sergileyip harika bir skorla galip geleceğimizi düşünüyorum.' dedi. Hamza, teknik direktör Atan'ın desteğinin kendisi için çok kıymetli olduğunu ve bu desteğin genç oyuncular için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Tüm takımın yarınki maça odaklandığını ve başarılı bir sonuç almak için hazır olduklarını ifade ettiler. RAMS Başakşehir'in hedefi, UEFA Konferans Ligi’nin lig aşamasına geçmek ve bu yolculukta en iyi performansı sergilemek.

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında yarın İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic'i konuk edecek RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında yarın İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic'i konuk edecek RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında yarın İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic'i konuk edecek RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında yarın İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic'i konuk edecek RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında yarın İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic'i konuk edecek RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında yarın İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic'i konuk edecek RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında yarın İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic'i konuk edecek RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında yarın İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic'i konuk edecek RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında yarın İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic'i konuk edecek RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında yarın İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic'i konuk edecek RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.