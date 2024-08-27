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RAMS Başakşehir, St. Patrick's Athletic Maçına Hazır

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi rövanşında İrlanda'nın St. Patrick's Athletic'i ağırlıyor.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 19:49
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 19:54
RAMS Başakşehir, St. Patrick's Athletic Maçına Hazır

RAMS Başakşehir, St. Patrick's Athletic Maçına Hazır

Yarın, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında RAMS Başakşehir, İrlanda'nın St. Patrick's Athletic takımıyla karşılaşacak. Takım, karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Antrenman Detayları

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü tesislerinde, teknik direktör Çağdaş Atan yönetimindeki çalışmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Sakatlık yaşayan Ousseynou Ba, idmanda yer almazken, uzun bir aradan sonra takıma katılan Patryk Szysz ise antrenmana katılmayı başardı.

İdmanda Neler Yapıldı?

Başa açık bölümde ısınma ve koşu çalışmaları yapıldı. Antrenmanın basına kapalı kısmında ise rakip takım St. Patrick's Athletic karşısında uygulanacak taktiklerin çalışıldığı bildirildi.

İlgililer Maçı Takip Etti

Neşeli bir atmosferde geçen antrenmanı, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Asbaşkan Mesut Altan da yerinde izledi.

Maç Bilgileri

RAMS Başakşehir - St. Patrick's Athletic karşılaşması, yarın Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlaması planlanıyor.

UEFA Konferans Ligi'nin play-off rövanş maçında yarın İrlanda'nın St. Patrick's Athletic takımını...

UEFA Konferans Ligi'nin play-off rövanş maçında yarın İrlanda'nın St. Patrick's Athletic takımını kontrol edecek RAMS Başakşehir, karşılaşmanın hazırlıklarını Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde yapılan antrenman ile tamamladı.

UEFA Konferans Ligi'nin play-off rövanş maçında yarın İrlanda'nın St. Patrick's Athletic takımını...

UEFA Konferans Ligi'nin play-off rövanş maçında yarın İrlanda'nın St. Patrick's Athletic takımını kontrol edecek RAMS Başakşehir, karşılaşmanın hazırlıklarını Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde yapılan antrenman ile tamamladı.

UEFA Konferans Ligi'nin play-off rövanş maçında yarın İrlanda'nın St. Patrick's Athletic takımını...

UEFA Konferans Ligi'nin play-off rövanş maçında yarın İrlanda'nın St. Patrick's Athletic takımını kontrol edecek RAMS Başakşehir, karşılaşmanın hazırlıklarını Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde yapılan antrenman ile tamamladı.

UEFA Konferans Ligi'nin play-off rövanş maçında yarın İrlanda'nın St. Patrick's Athletic takımını...

UEFA Konferans Ligi'nin play-off rövanş maçında yarın İrlanda'nın St. Patrick's Athletic takımını kontrol edecek RAMS Başakşehir, karşılaşmanın hazırlıklarını Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde yapılan antrenman ile tamamladı.

UEFA Konferans Ligi'nin play-off rövanş maçında yarın İrlanda'nın St. Patrick's Athletic takımını...

UEFA Konferans Ligi'nin play-off rövanş maçında yarın İrlanda'nın St. Patrick's Athletic takımını kontrol edecek RAMS Başakşehir, karşılaşmanın hazırlıklarını Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde yapılan antrenman ile tamamladı.

UEFA Konferans Ligi'nin play-off rövanş maçında yarın İrlanda'nın St. Patrick's Athletic takımını...

UEFA Konferans Ligi'nin play-off rövanş maçında yarın İrlanda'nın St. Patrick's Athletic takımını kontrol edecek RAMS Başakşehir, karşılaşmanın hazırlıklarını Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde yapılan antrenman ile tamamladı.

UEFA Konferans Ligi'nin play-off rövanş maçında yarın İrlanda'nın St. Patrick's Athletic takımını...

UEFA Konferans Ligi'nin play-off rövanş maçında yarın İrlanda'nın St. Patrick's Athletic takımını kontrol edecek RAMS Başakşehir, karşılaşmanın hazırlıklarını Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde yapılan antrenman ile tamamladı.

UEFA Konferans Ligi'nin play-off rövanş maçında yarın İrlanda'nın St. Patrick's Athletic takımını...

UEFA Konferans Ligi'nin play-off rövanş maçında yarın İrlanda'nın St. Patrick's Athletic takımını kontrol edecek RAMS Başakşehir, karşılaşmanın hazırlıklarını Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde yapılan antrenman ile tamamladı.

UEFA Konferans Ligi'nin play-off rövanş maçında yarın İrlanda'nın St. Patrick's Athletic takımını...

UEFA Konferans Ligi'nin play-off rövanş maçında yarın İrlanda'nın St. Patrick's Athletic takımını kontrol edecek RAMS Başakşehir, karşılaşmanın hazırlıklarını Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde yapılan antrenman ile tamamladı.

UEFA Konferans Ligi'nin play-off rövanş maçında yarın İrlanda'nın St. Patrick's Athletic takımını...

UEFA Konferans Ligi'nin play-off rövanş maçında yarın İrlanda'nın St. Patrick's Athletic takımını kontrol edecek RAMS Başakşehir, karşılaşmanın hazırlıklarını Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde yapılan antrenman ile tamamladı.

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