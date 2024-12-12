RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Heidenheim'ı 3-1 Mağlup Etti

Başakşehir'in Yıldız Performansı

UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında RAMS Başakşehir, evinde Alman ekibi Heidenheim ile karşı karşıya geldi. Bu çekişmeli mücadelede ev sahibi ekip, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Maçın Detayları

Başakşehir’in taraftar desteğiyle sahaya çıktığı bu karşılaşmada, zaman zaman nefes kesen anlar yaşandı. İlk yarıda etkili bir oyun sergileyen Başakşehir, rakibine üstünlük kurarak sahadan galip ayrılmayı başardı.

RAMS Başakşehir, bu galibiyetle UEFA Konferans Ligi’nde önemli bir adım atmış oldu. Takım, hem grup aşamasında hem de gelir açısından bu zaferin önemine dikkat çekti.