RAMS Başakşehir UEFA Konferans Ligi'nde Play-Off Turuna Yükseldi

RAMS Başakşehir'in Avrupa Yolculuğu Devam Ediyor

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunun rövanş maçında Iberia Tiflis ile karşı karşıya geldi. İlk maçta 1-0’lık üstünlük sağlayarak avantaj elde eden Başakşehir, rövanş mücadelesini de 2-0 kazanarak bir üst tura geçmeyi başardı.

Maçın Önemli Anları

İlk maçın getirdiği güvenle sahaya çıkan RAMS Başakşehir, kendi evinde izleyicilerini mutlu etti. Maç boyunca üstün bir oyun sergileyen İstanbul temsilcisi, güçlü savunmasıyla da göz doldurdu.

Bu sonuçla birlikte, Başakşehir UEFA Konferans Ligi’nde play-off turuna yükselmeyi başardı. Taraftarlar, takımın bu başarılı performansını coşkuyla kutladı ve gelecek maçlar için umut dolu olduklarını belirttiler.