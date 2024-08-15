RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Play-Off Turuna Yükseldi

RAMS Başakşehir, Iberia Tiflis’i Yendi

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında, İstanbul’un turuncu-lacivertli temsilcisi RAMS Başakşehir, Gürcistan ekibi Iberia Tiflis’i 2-0 mağlup ederek play-off turuna yükseldi.

Özellikle İlk Yarıda Kaçan Fırsatlar

İlk maçta da 1-0 galip gelen Başakşehir, karşılaşmanın başlarında bazı önemli fırsatlar yakaladı. 48. dakikada, Kemen’in ara pasıyla kaleyi yoklayan Piatek’in şutunda, Pelkas’ın altı pas önünden yaptığı vuruş üstten auta gitti.

Pelkas ve Piatek ile Goller Geldi

Maçın 50. dakikasında, Pelkas’ın sol kanattan kullandığı serbest vuruş sonucunda, Piatek’in kafasıyla durumu 1-0’a getirdi. Ardından, 61. dakikada Pelkas yine serbest vuruşu kullandı; bu sefer topu kaleci Makaridze’nin sağından ağlarla buluşturarak farkı 2’ye çıkardı: 2-0.

Bu skorla, RAMS Başakşehir Iberia Tiflis’i eleyerek UEFA Konferans Ligi’nde bir üst tura geçmeyi başardı.