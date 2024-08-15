RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Play-Off Turuna Yükseldi

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Başarı Elde Etti

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nin 3. eleme turu rövanş maçında Gürcistan temsilcisi Iberia Tiflis’i 2-0 mağlup ederek play-off turuna yükseldi. İlk maçı 1-0 kazanmış olan turuncu-lacivertli takım, toplamda 3-0’lık üstünlükle adını bir üst tura yazdırdı.

Maçın Detayları

Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda gerçekleştirilen maç, golsüz eşitlikle sona eren ilk yarının ardından, 50. dakikada Piatek'in kafa golüyle açıldı. Bu gol, Piatek’in Avrupa kupalarındaki dördüncü golü oldu. Ardından, Dimitris Pelkas, 61. dakikada frikik atışında fileleri buldu ve bu, Pelkas’ın da turuncu-lacivertli forma ile Avrupa kupalarında attığı ilk gol oldu.

İlerleyen Turda Rakip St. Patrick's Athletic

RAMS Başakşehir, play-off turunda İrlanda'nın St. Patrick's Athletic takımıyla karşılaşacak. İrlanda temsilcisi, üçüncü eleme turunda Azerbaycan’ın Sabah takımını iki maçta da 1-0’lık skorlarla geride bıraktı. Eşleşmenin ilk maçı 22 Ağustos’da İrlanda'da, rövanşı ise 29 Ağustos’ta İstanbul’da oynanacak.

TFF Başkanı Maçı İzledi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, karşılaşmayı TFF Başkanvekili Mecnun Otyakmaz ile İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ’la birlikte izledi.